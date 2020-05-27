Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.05.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/05/2020
Karar Sayısı
20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN    II - 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI    a)   01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş finansal durum tablosu, dipnotları, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar ve Dipnotlar"), Yönetim Kurulu ara dönem Faaliyet Raporunun SPK düzenlemeleri doğrultsunda tarafımızca incelendiğini, b)   İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların ve Yönetim Kurulu'nun Ara Dönem Faaliyet Raporunun,  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    c)   İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu ara dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.    Saygılarımızla,                    Mehmet Ali Güneysu                               Arda Batu                                         Pelin Ekimeri    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyes



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05104.954
Değişim :  1,87% |  1.929,16
Açılış :  103.798  
Önceki Kapanış :  103.024  
En Yüksek
105.495 En Düşük
103.798
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,85 16.271.837 % 10,00  
GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2652 8,3067 % 0,25  
Frank 6,9642 7,0062 % 0,74  
Riyal 1,7983 1,8073 % 1,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 372 372 3,18  
Cumhuriyet 2.413 2.443 12,70  
Tam 2.483 2.507 13,20  
Yarım 1.212 1.225 6,40  
Çeyrek 606 613 3,80  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru