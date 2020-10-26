***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2020 18:16
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 26/10/2020 KARAR SAYISI : 28 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II - 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI a) 01.01.2020-30.09.2020 ara dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar ve Dipnotlar"), Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun SPK düzenlemeleri doğrultsunda tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların, Yönetim Kurulu'nun Ara Dönem Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Mehmet Ali Güneysu Arda Batu Pelin Ekimeri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Raporlama Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883996
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|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
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|PKENT
|703,50
|3.518
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|EUYO
|7,27
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|POLTK
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|30.837
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|DAGHL
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|CASA
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|441.279.880
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|% 0,41
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|Frank
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|498
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|3.349
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|
|Tam
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|3.365
|19,96
|
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12:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 7, 766.00 milyon TL de