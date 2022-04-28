Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.04.2022 18:10
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (        Mehmet Ali Güneysu                                             Arda Batu                                                 Pelin Ekimeri    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi              Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                            Finansal Raporlama    Denetim Komitesi Başkanı                           Denetim Komitesi Üyesi                                            Müdürü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024963


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.428
Değişim :  -0,94% |  -23,01
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.428
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKBNK 1,21 246.709.369 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.586.644 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
CASA 127,60 1.135.939 % 10,00  
INVEO 32,88 12.853.163 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7693 14,7838 % -0,17  
Euro 15,5334 15,5546 % -0,46  
Sterlin 18,3505 18,4425 % -0,92  
Frank 15,1422 15,2335 % -0,50  
Riyal 3,9256 3,9453 % -0,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 4,06  
Altın Gr. 898 898 0,54  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,10 23,12 -0,19  
Gümüş Gr. 10,99 11,01 -0,10  
B. Petrol 107 107 2,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru