***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 3751 / 7152 sicil numarası ile kayıtlı Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen gündem maddesini tartışarak 25 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinden 1.Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Pelin Ekimeri'nin ve Osman Başaran'ın Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak görevlerinin devamına 2.Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Güneysu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak Osman Başaran'ın 3.Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Arda Batu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Ali Güneysu'nun ve diğer Kurumsal yönetim kurulu üyesi olarak Pelin Ekimeri'nin 4.Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Ali Güneysu'nun ve Denetimden sorumlu Komite üyesi olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Arda Batu'nun atanmasına karar verildihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833498BIST