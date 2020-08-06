***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.08.2020 10:21
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gündemindeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyelerinde değişiklik yapılmasına ve Sayın Taner Egemen'in komite üyeliğine son verilerek yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Arda Batu'nun seçilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla, NOT: Açıklamamız uygun şablondan yeniden gönderilmek suretiyle yeniden yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865588
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