***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGündemindeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyelerinde değişiklik yapılmasına ve Sayın Taner Egemen'in komite üyeliğine son verilerek yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Arda Batu'nun seçilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla, NOT: Açıklamamız uygun şablondan yeniden gönderilmek suretiyle yeniden yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865588BIST