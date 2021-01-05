***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.01.2021 14:09
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, 1 ) Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olan Pelin Ekimeri'nin organizasyon değişikliği sebebiyle bu görevine 31.12.2020 tarihi mesai saati sonu itibariyle son verilmesine ve yerine 01.01.2021 tarihinden itibaren göreve başlamak üzere Atıl Bora Atak'ın atanmasına karar verildi. 2 ) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Tebliğinde yapılan değişiklik ile Yıllık faaliyet raporlarında, (ve önemli değişiklik olması durumunda ara dönem faaliyet raporlarında) sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde (ÇSY) meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verilmesi öngörülmüştür. Bu sebeple Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, bunlara ilişkin risklerini ve fırsatlarını belirlemek ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturmak, söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından ve ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu olacak Sürdürülebilirlik Komitesinin kurulmasına karar verilmiştir. 3 ) Sorumlu komite, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlayacaktır. 4 ) Sürdürülebilirlik Komitesine başkanı olarak Bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Güneysu'nun, Sürdürülebilirlik Komitesine üye olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Arda Batu'nun, İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe Doğruöz'ün ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Muhasebe Müdürü Bora Atak'ın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897032
BIST
17:141.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -14,39
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:147,4229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:149,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1222
En Düşük
9,0475
17:14465,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,18
|Açılış
|: 465,98
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DGGYO
|9,24
|5.469.666
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.200.980
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.694.292
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.334.234
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.225.129.331
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.485.653.121
|% -9,94
|
|PETKM
|5,17
|1.773.790.547
|% 3,82
|
|GARAN
|10,08
|1.716.955.207
|% -2,33
|
|KOZAL
|104,20
|1.600.269.379
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,39
|3.225.129.331
|% 1,70
|
|PETKM
|5,17
|1.773.790.547
|% 3,82
|
|KARSN
|3,59
|1.032.730.358
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,04
|784.871.668
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,70
|721.787.271
|% -3,23
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4150
|7,4229
|% 0,01
|
|Euro
|9,1038
|9,1123
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0414
|10,0918
|% 0,07
|
|Frank
|8,3972
|8,4478
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9718
|1,9816
|% -0,01
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|32,00
|
|Tam
|3.062
|3.142
|35,99
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,41
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,70
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26BJKAS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 696, 279 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 42 kaybederek (% -1.48 ) 1, 628
-
17:25XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 36, 805.00 milyon TL de
-
17:25BJKAS
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 695, 660 adet işlem
-
17:24RODRG
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 720 adet işlem