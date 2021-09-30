***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.09.2021 15:09
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
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Gündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, Organizasyon değişikliği sebebiyle Yatırımcı İlişkilieri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Sürdürebilirlik Komitesi üyesi olan Atıl Bora Atak'ın bu görevlerine 30.09.2021 tarihi mesai saati sonu itibariyle son verilmesine ve yerine üyesi olarak ilk iş günü olan 01.10.2021 tarihinden itibaren göreve başlamak üzere Pelin Ekimeri'nin atanmasına karar vermiştir. Yatırımcı İlişkilieri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Sürdürebilirlik Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965875
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|72.192.090
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|KARYE
|15,88
|89.256.055
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|ATAGY
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|27.522.505
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|ISBIR
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|RALYH
|5,87
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|BIOEN
|33,12
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|OYLUM
|9,34
|1.239.792
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|FRIGO
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|27.781.192
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|GARFA
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|GARAN
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|% 2,10
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|THYAO
|13,97
|930.809.154
|% 1,38
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|TUPRS
|115,00
|824.292.879
|% 2,04
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|SISE
|8,23
|793.593.651
|% 0,73
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|AKBNK
|5,36
|681.501.044
|% 2,29
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|YKBNK
|2,42
|584.458.468
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|GARAN
|9,25
|1.841.413.279
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|AKBNK
|5,36
|681.501.044
|% 2,29
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|KRDMD
|6,47
|619.550.888
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|SISE
|8,23
|793.593.651
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|Dolar
|8,8628
|8,8650
|% -0,58
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|Euro
|10,2866
|10,2931
|% -0,60
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|Sterlin
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|Frank
|9,4604
|9,5174
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|Riyal
|2,3599
|2,3717
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|Alış
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|Altın Ons
|1.753
|1.753
|26,41
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|Altın Gr.
|499
|499
|4,17
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|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
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|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
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|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
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|Çeyrek
|796
|815
|7,30
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|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|0,48
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|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,08
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|B. Petrol
|77,25
|77,25
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