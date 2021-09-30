***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, Organizasyon değişikliği sebebiyle Yatırımcı İlişkilieri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Sürdürebilirlik Komitesi üyesi olan Atıl Bora Atak'ın bu görevlerine 30.09.2021 tarihi mesai saati sonu itibariyle son verilmesine ve yerine üyesi olarak ilk iş günü olan 01.10.2021 tarihinden itibaren göreve başlamak üzere Pelin Ekimeri'nin atanmasına karar vermiştir. Yatırımcı İlişkilieri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Sürdürebilirlik Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965875BIST