***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.06.2022 17:57
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz,
1. İnsan Kaynakları Direktörü ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Ayşe Doğruöz'ün istifası sebebiyle görevlerinin ve yetkilerinin sona erdirilmesine
2. İstifa eden Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri Ayşe Doğruöz ve Atıl Bora Atak'ın yerine Fabrika Direktörü Taner Egemen ve Muhasebe Müdürü Hüseyin Hulki Ergen'in Sürdürülebilirlik Komitesine üye olarak atanmalarına ve
3. Sürdürülebilirlik Komitesinin başkanı olarak Bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Güneysu'nun, ve üye olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Arda Batu'nun görevine devam etmesine,
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034341
BIST
17:452.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 33,26
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
17:4516,4811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0889
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
17:4517,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2708
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7668
En Düşük
17,4621
17:45989,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 15,94
|Açılış
|: 989,17
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|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler17:45
|MAGEN
|11,55
|96.329.151
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.284.759
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.521.690
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.524.062
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|319.510.403
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.687.392
|% -9,94
|
|TSKB
|2,12
|548.712.221
|% -7,83
|
|DAPGM
|30,32
|23.814.859
|% -4,29
|
|SANFM
|34,94
|13.352.360
|% -3,96
|
|THYAO
|49,48
|3.778.256.037
|% 0,45
|
|SASA
|40,18
|3.130.413.919
|% 6,52
|
|AKBNK
|8,84
|2.385.932.577
|% 4,49
|
|KRDMD
|15,20
|1.641.247.798
|% 0,66
|
|SISE
|21,04
|1.581.467.254
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,84
|2.385.932.577
|% 4,49
|
|TSKB
|2,12
|548.712.221
|% -7,83
|
|YKBNK
|4,85
|1.128.720.066
|% 2,32
|
|EKGYO
|2,82
|653.671.781
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,27
|201.208.617
|% -1,55
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4729
|16,4811
|% 0,54
|
|Euro
|17,7091
|17,7668
|% 1,55
|
|Sterlin
|20,6080
|20,7114
|% 1,00
|
|Frank
|17,0744
|17,1773
|% 0,73
|
|Riyal
|4,3782
|4,4001
|% 0,47
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|20,81
|
|Altın Gr.
|989
|989
|16,03
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,25
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,28
|
Seans Raporu
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