***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz,1. İnsan Kaynakları Direktörü ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Ayşe Doğruöz'ün istifası sebebiyle görevlerinin ve yetkilerinin sona erdirilmesine2. İstifa eden Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri Ayşe Doğruöz ve Atıl Bora Atak'ın yerine Fabrika Direktörü Taner Egemen ve Muhasebe Müdürü Hüseyin Hulki Ergen'in Sürdürülebilirlik Komitesine üye olarak atanmalarına ve3. Sürdürülebilirlik Komitesinin başkanı olarak Bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Güneysu'nun, ve üye olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Arda Batu'nun görevine devam etmesine,karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034341BIST