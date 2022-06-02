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***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

02.06.2022 17:57
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz,
1. İnsan Kaynakları Direktörü ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Ayşe Doğruöz'ün istifası sebebiyle görevlerinin ve yetkilerinin sona erdirilmesine 
2. İstifa eden Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri Ayşe Doğruöz ve  Atıl Bora Atak'ın yerine Fabrika Direktörü  Taner Egemen ve Muhasebe Müdürü Hüseyin Hulki Ergen'in Sürdürülebilirlik Komitesine üye olarak atanmalarına ve 
3. Sürdürülebilirlik Komitesinin başkanı olarak Bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Güneysu'nun, ve üye olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Arda Batu'nun görevine devam etmesine, 
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034341


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