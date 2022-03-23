***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 11:49
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. ile ilgili olarak Federal-Mogul Germany Investments Holding GmbH tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012195
BIST
11:492.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,25
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
11:4914,8192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8382
En Düşük
14,7784
11:4916,3317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0274
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
11:49916,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,55
|Açılış
|: 916,67
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,31
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ENSRI
|16,94
|31.231.596
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|20.985.718
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.125.734
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,18
|75.409.005
|% 9,07
|
|IDEAS
|25,24
|21.423.538
|% 8,61
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|63.417.069
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|DIRIT
|3,20
|77.379
|% -4,48
|
|GARAN
|12,06
|1.343.422.955
|% 1,09
|
|THYAO
|28,62
|977.590.646
|% 0,35
|
|KRDMD
|15,31
|652.886.117
|% 0,33
|
|EREGL
|33,46
|587.030.125
|% -1,01
|
|SISE
|14,23
|410.031.040
|% -0,84
|
|GARAN
|12,06
|1.343.422.955
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,07
|333.319.211
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,36
|174.162.749
|% 0,85
|
|ODAS
|1,65
|87.919.249
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,31
|652.886.117
|% 0,33
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8148
|14,8192
|% -0,02
|
|Euro
|16,3215
|16,3317
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,5415
|19,6395
|% -0,34
|
|Frank
|15,7930
|15,8882
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9382
|3,9579
|% -0,08
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|1,48
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,90
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:04AKSA
Yüzde 6.29 oranında artışla 39.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 588, 969 adet işlem
-
12:03EGSER
Yüzde 4.65 oranında artışla 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 111 adet işlem
-
12:02ISYAT
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 880, 331 adet işlem
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 38 kaybederek (% -0.06 ) 2, 442
-
12:01XU100
Endeks 2, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 11, 058.00 milyon TL de