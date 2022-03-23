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***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2022 11:49
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP

Açıklamalar Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. ile ilgili olarak Federal-Mogul Germany Investments Holding GmbH tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012195


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