***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler FMIZPAçıklamalar Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. ile ilgili olarak Federal-Mogul Germany Investments Holding GmbH tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012195BIST