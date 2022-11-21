***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2022 10:35
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. ile ilgili olarak Federal Mogul Germany Investments Holding Gmbh tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081321
BIST
10:324.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 9,42
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.537
En Düşük
4.500
10:3218,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:3219,1269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1081
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:321.044,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.044,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:30
|MZHLD
|169,40
|1.897.788
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|20.124.943
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.529.342
|% 9,99
|
|ALFAS
|85,55
|14.030.371
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|43.717.588
|% 9,95
|
|SASA
|135,90
|129.488.782
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.192.597
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|89.117.692
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|13.166.421
|% -9,95
|
|MEGAP
|6,11
|8.556.642
|% -8,67
|
|KONTR
|181,20
|1.413.311.988
|% 3,72
|
|THYAO
|107,60
|819.188.212
|% 0,94
|
|PETKM
|15,25
|552.542.207
|% 1,67
|
|EKGYO
|5,59
|477.621.107
|% 1,82
|
|EREGL
|37,08
|437.978.678
|% 0,49
|
|EKGYO
|5,59
|477.621.107
|% 1,82
|
|ALBRK
|3,40
|210.975.309
|% -1,45
|
|ADESE
|1,40
|70.562.338
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,48
|118.809.160
|% 2,06
|
|YKBNK
|11,09
|423.332.808
|% 1,28
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6175
|18,6202
|% 0,06
|
|Euro
|19,1189
|19,1270
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,9425
|22,0525
|% -0,47
|
|Frank
|19,3777
|19,4944
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,06
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.045
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.965
|7.088
|-43,00
|
|Yarım
|3.382
|3.465
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.732
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,85
|86,85
|-0,77
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, AKSEN, FROTO
-
10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 49 kaybederek (% -0.01 ) 3, 986
-
10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, ALFAS, BRKSN, EDIP, MZHLD, SEYKM
-
10:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SILVR, HEKTS, PRDGS, SASA
-
10:45
RAYSG, EUREN, MOBTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında