***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2020 09:14
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893142
BIST
12:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:007,8470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8259
12:009,5319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0108
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:00465,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,91
|Açılış
|: 465,65
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:00
|INTEM
|22,66
|2.363.393
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|817.800
|% 9,98
|
|SNKRN
|8,40
|280.291
|% 9,95
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|SNPAM
|22,04
|3.272.768
|% -9,30
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|BERA
|18,13
|54.439.915
|% -7,78
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|GARAN
|9,71
|774.115.567
|% 0,52
|
|PETKM
|4,93
|727.815.294
|% 1,65
|
|ODAS
|3,96
|663.264.535
|% -1,25
|
|HALKB
|5,56
|662.913.087
|% 3,93
|
|KRDMD
|5,36
|557.964.103
|% -1,29
|
|ODAS
|3,96
|663.264.535
|% -1,25
|
|PETKM
|4,93
|727.815.294
|% 1,65
|
|IHLAS
|1,32
|165.947.956
|% -5,04
|
|HALKB
|5,56
|662.913.087
|% 3,93
|
|KRDMD
|5,36
|557.964.103
|% -1,29
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8402
|7,8470
|% -0,05
|
|Euro
|9,5243
|9,5319
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,4060
|10,4582
|% -0,27
|
|Frank
|8,8169
|8,8700
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0858
|2,0963
|% -0,05
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|17,47
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,68
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,07
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,04
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,10
|
|B. Petrol
|50,20
|50,20
|-0,09
|
Seans Raporu
12:00
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12:16VERTU
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.09 ) 1, 253
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12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, EPLAS, SNKRN, IDGYO, PAMEL, INTEM, IZTAR, MZHLD, YAPRK, UZERB
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12:15
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