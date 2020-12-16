***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2020 09:07
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893299
BIST
11:541.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,17
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:547,8000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0362
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:549,5268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0066
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:54466,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,54
|Açılış
|: 466,77
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:54
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.695.259
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|10.401.197
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,60
|87.296.857
|% -8,16
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|887.626.109
|% 1,55
|
|SISE
|7,36
|857.882.637
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,00
|582.458.050
|% 1,57
|
|YKBNK
|3,14
|528.789.705
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,50
|448.559.711
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,14
|528.789.705
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|302.479.243
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,63
|370.738.093
|% 6,48
|
|SISE
|7,36
|857.882.637
|% 0,41
|
|ODAS
|4,05
|432.070.728
|% 1,00
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7976
|7,8000
|% -0,46
|
|Euro
|9,5195
|9,5268
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,4890
|10,5416
|% -0,16
|
|Frank
|8,7914
|8,8444
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0720
|2,0824
|% -0,51
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,28
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-8,48
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-4,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,09
|
|B. Petrol
|50,73
|50,73
|-0,03
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:06XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 10, 617.00 milyon TL de
-
12:06KLGYO
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 308, 916 adet işlem
-
12:05KARTN
Yüzde 6.03 oranında artışla 3, 461.70 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 108 adet işlem
-
12:03BANVT
Yüzde 4.97 oranında artışla 43.50 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 395 adet işlem
-
12:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, GUBRF, BIMAS