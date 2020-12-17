***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.12.2020 09:21
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893591
BIST
12:151.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.396
12:157,7548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0478
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:159,4929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0176
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:15467,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 467,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:12
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.730.851
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,30
|9.275.514
|% 9,21
|
|TDGYO
|13,74
|3.420.644
|% 8,79
|
|NIBAS
|75,65
|12.413.206
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|5.961.386
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,75
|845.913.491
|% 0,31
|
|THYAO
|12,84
|795.997.413
|% 1,18
|
|PGSUS
|69,85
|696.802.281
|% 2,72
|
|ISGYO
|2,36
|515.245.948
|% -0,84
|
|SISE
|7,16
|504.422.760
|% 0,42
|
|ISGYO
|2,36
|515.245.948
|% -0,84
|
|KLGYO
|2,79
|294.874.882
|% 2,95
|
|ODAS
|4,00
|402.063.489
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,06
|187.346.658
|% 0,00
|
|GARAN
|9,75
|845.913.491
|% 0,31
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7465
|7,7507
|% -0,67
|
|Euro
|9,4846
|9,4896
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,5057
|10,5584
|% 0,06
|
|Frank
|8,7494
|8,8021
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0613
|2,0717
|% -0,62
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|12,06
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|24,00
|
|Tam
|3.090
|3.168
|13,23
|
|Yarım
|1.494
|1.532
|6,40
|
|Çeyrek
|749
|766
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,77
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,50
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 03 artarak (% 0.33 ) 1, 549
-
12:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISGYO, TRKCM, KLGYO
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM
-
12:27XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 11, 015.00 milyon TL de
-
12:27MEGAP
Yüzde 4.40 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 370, 282 adet işlem