***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2020 09:03
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894353
BIST
11:511.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:517,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0182
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:519,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:51458,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,86
|Açılış
|: 458,83
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:50
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.374.400
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|20.425.394
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|228.345.278
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|GARAN
|10,10
|560.068.403
|% 0,60
|
|TSKB
|1,91
|520.350.459
|% 3,24
|
|OYAKC
|8,72
|375.126.261
|% 2,71
|
|SISE
|7,20
|364.454.877
|% 0,98
|
|ALARK
|7,73
|315.000.160
|% 3,34
|
|TSKB
|1,91
|520.350.459
|% 3,24
|
|SKBNK
|1,46
|244.748.674
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,18
|309.080.534
|% 0,93
|
|YYAPI
|1,91
|127.977.717
|% 7,30
|
|ISGYO
|2,48
|158.092.293
|% 3,33
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6370
|7,6413
|% -0,24
|
|Euro
|9,3231
|9,3264
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2211
|10,2724
|% 0,21
|
|Frank
|8,5544
|8,6059
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0294
|2,0395
|% -0,27
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|8,07
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,07
|
|B. Petrol
|50,04
|50,04
|-0,04
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:04INVEO
Yüzde 7.76 oranında artışla 46.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 723 adet işlem
-
12:03CRFSA
Yüzde 8.94 oranında artışla 85.90 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 844 adet işlem
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 69 artarak (% 0.95 ) 1, 568
-
12:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, SKBNK, TRKCM
-
12:01XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 9, 222.00 milyon TL de