***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2020 09:14
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895066
BIST
12:431.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,86
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
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1.442
En Düşük
1.432
12:437,4717
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,1146
|Açılış
|: 7,4800
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|Önceki Kapanış
|: 7,5800
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7,5873
En Düşük
7,4685
12:439,1518
En Yüksek
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|: -0,98%
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|Açılış
|: 9,1450
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|Önceki Kapanış
|: 9,2250
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9,2684
En Düşük
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12:43452,82
En Yüksek
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|: -1,26%
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|Açılış
|: 452,82
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|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,42
BIST En Aktif Hisseler12:43
|CMBTN
|239,80
|27.415.069
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|6.256.913
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.050.466
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|259.559.398
|% -9,99
|
|INVEO
|43,80
|36.875.529
|% -7,05
|
|BRSAN
|28,20
|468.196.709
|% -6,93
|
|SANKO
|9,54
|8.349.219
|% -6,84
|
|POLTK
|380,00
|167.580
|% -4,40
|
|GUBRF
|68,55
|1.349.956.074
|% 7,11
|
|SISE
|7,30
|885.796.560
|% 1,53
|
|BRSAN
|28,20
|468.196.709
|% -6,93
|
|KOZAL
|94,30
|393.021.231
|% -0,42
|
|TUPRS
|108,10
|329.285.880
|% 1,98
|
|SISE
|7,30
|885.796.560
|% 1,53
|
|SKBNK
|1,54
|179.979.277
|% 1,99
|
|TSKB
|1,84
|140.508.061
|% 0,55
|
|ODAS
|3,93
|297.063.760
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,16
|146.479.345
|% 0,93
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4683
|7,4717
|% -1,51
|
|Euro
|9,1437
|9,1518
|% -0,98
|
|Sterlin
|10,1010
|10,1517
|% -1,44
|
|Frank
|8,3701
|8,4205
|% -1,32
|
|Riyal
|1,9864
|1,9963
|% -1,46
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|3,79
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-16,00
|
|Tam
|2.990
|3.065
|-28,59
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|-13,83
|
|Çeyrek
|725
|741
|-6,91
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,37
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,38
|