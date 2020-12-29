***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2020 09:05
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895303
BIST
11:521.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:527,4120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0262
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:529,0798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0148
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:52448,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 448,00
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ARZUM
|24,86
|22.006.022
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.219.512
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.843.621
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.913.622
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|BRYAT
|471,00
|122.848.856
|% -6,27
|
|DMSAS
|6,75
|90.665.097
|% -6,12
|
|BRKSN
|8,42
|1.933.086
|% -5,71
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|GUBRF
|74,10
|1.084.800.725
|% 5,26
|
|THYAO
|13,02
|787.389.984
|% 3,17
|
|SASA
|20,78
|568.501.531
|% 6,67
|
|KARTN
|105,90
|497.848.146
|% 2,42
|
|KARSN
|3,31
|455.959.546
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|455.959.546
|% 5,41
|
|GSDHO
|2,52
|276.514.784
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,55
|158.246.763
|% -1,27
|
|THYAO
|13,02
|787.389.984
|% 3,17
|
|KRDMD
|5,59
|315.804.414
|% -0,36
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4087
|7,4120
|% -0,35
|
|Euro
|9,0704
|9,0798
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,9848
|10,0349
|% 0,19
|
|Frank
|8,3316
|8,3818
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9689
|1,9788
|% -0,35
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,02
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|