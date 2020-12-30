***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2020 09:08
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895526
BIST
09:551.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.468
En Düşük
1.463
09:557,3722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,3961
En Düşük
7,3620
09:559,0632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,0914
En Düşük
9,0310
09:55445,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,03
|Açılış
|: 445,72
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler09:55
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|PAPIL
|21,76
|99.263.011
|% 0,00
|
|VERTU
|13,01
|64.724.251
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,92
|206.319.485
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|PAPIL
|21,76
|99.263.011
|% 0,00
|
|VERTU
|13,01
|64.724.251
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,92
|206.319.485
|% 0,00
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 0,00
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% 0,00
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3705
|7,3722
|% -0,31
|
|Euro
|9,0494
|9,0632
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,9472
|9,9971
|% -0,03
|
|Frank
|8,3174
|8,3675
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,32
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|3,14
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|0,16
|