***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.02.2021 09:07
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909010
BIST
11:071.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
11:077,0517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0384
11:078,5641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
11:07418,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,75
|Açılış
|: 418,62
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler11:05
|YESIL
|220,20
|14.061.792
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|IDEAS
|29,80
|8.473.465
|% 9,56
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|32,54
|15.083.361
|% -9,21
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|FRIGO
|28,10
|658.840
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,60
|432.125.407
|% -1,14
|
|KOZAL
|136,00
|283.415.575
|% -0,58
|
|PETKM
|5,17
|273.646.018
|% 0,98
|
|SASA
|31,04
|260.701.201
|% 3,60
|
|ESEN
|40,90
|249.893.694
|% 6,96
|
|EKGYO
|2,60
|432.125.407
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,57
|188.293.500
|% 1,71
|
|PETKM
|5,17
|273.646.018
|% 0,98
|
|MAKTK
|4,32
|204.476.802
|% 7,73
|
|ISFIN
|4,31
|154.229.472
|% 2,13
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0519
|7,0545
|% -0,05
|
|Euro
|8,5620
|8,5667
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7288
|9,7776
|% 0,01
|
|Frank
|7,8915
|7,9391
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8753
|1,8847
|% -0,01
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|0,94
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|61,14
|61,14
|-0,33
|