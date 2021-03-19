***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2021 09:05
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919155
BIST
10:241.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,65
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:247,2975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2920
10:248,7148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,7012
10:24409,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,42
|Açılış
|: 408,98
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:23
|ARSAN
|10,13
|7.804.365
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|51.219.030
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,68
|157.102.066
|% 8,64
|
|CLEBI
|357,00
|89.478.068
|% 8,18
|
|VAKKO
|14,40
|3.247.240
|% -9,09
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|SUMAS
|62,50
|139.375
|% -5,30
|
|ODAS
|3,81
|152.201.268
|% -5,22
|
|THYAO
|14,15
|251.347.744
|% 1,51
|
|FROTO
|208,30
|196.056.867
|% -1,75
|
|VESTL
|31,68
|157.102.066
|% 8,64
|
|ODAS
|3,81
|152.201.268
|% -5,22
|
|SISE
|7,84
|139.529.780
|% 0,13
|
|ODAS
|3,81
|152.201.268
|% -5,22
|
|TSKB
|1,67
|42.217.462
|% -1,76
|
|GSRAY
|4,69
|105.831.338
|% 3,76
|
|SKBNK
|1,33
|27.601.687
|% -0,75
|
|PETKM
|6,03
|119.614.222
|% -0,99
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2998
|7,3046
|% -0,25
|
|Euro
|8,7102
|8,7208
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,1649
|10,2159
|% -0,02
|
|Frank
|7,8652
|7,9125
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9447
|1,9545
|% -0,07
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|6,02
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,02
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|-0,17
|