***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.03.2021 09:07
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921298
BIST
10:571.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,28
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:578,1570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0767
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1668
En Düşük
8,0015
10:579,6348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0731
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,6348
En Düşük
9,4521
10:57449,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,77
|Açılış
|: 449,36
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:57
|TRILC
|50,40
|40.946.825
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.640.141
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.050.928
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.824.545
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.005.720
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,00
|39.064.117
|% -7,69
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|SASA
|45,28
|178.531.431
|% 2,12
|
|VESTL
|37,98
|172.948.635
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,00
|384.595.222
|% 8,11
|
|GARAN
|6,94
|352.978.744
|% 0,87
|
|IHLAS
|0,78
|29.746.736
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|167.470.883
|% 2,57
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1432
|8,1570
|% 0,95
|
|Euro
|9,6068
|9,6348
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,1417
|11,1976
|% 0,28
|
|Frank
|8,6001
|8,6519
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1521
|2,1629
|% 0,19
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-7,04
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|-0,71
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Seans Raporu
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