***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.04.2021 09:07
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924087
BIST
11:501.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,49
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:508,1511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:509,7000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:50456,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 456,12
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:48
|MTRKS
|33,88
|86.563
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|29.586.477
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.499.640
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.871.418
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.037.927
|% 9,96
|
|TRILC
|53,25
|32.911.459
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,31
|522.569.443
|% 2,31
|
|KRDMD
|7,46
|432.948.091
|% 1,36
|
|THYAO
|13,00
|326.447.680
|% 1,88
|
|GARAN
|6,76
|324.955.695
|% -0,44
|
|JANTS
|894,80
|291.561.432
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,92
|141.421.549
|% 0,00
|
|TSKB
|1,37
|92.783.304
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,16
|145.084.973
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,46
|432.948.091
|% 1,36
|
|ODAS
|3,72
|211.623.827
|% 1,36
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1502
|8,1541
|% 0,32
|
|Euro
|9,6920
|9,7008
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,2505
|11,3070
|% 0,34
|
|Frank
|8,7452
|8,7979
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1699
|2,1808
|% 0,35
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-5,65
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|-0,35
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:04IHLAS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 270, 602 adet işlem
-
12:02DNISI
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 748 adet işlem
-
12:01DARDL
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 28.52 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 233 adet işlem
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 89 kaybederek (% -0.73 ) 1, 214
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, TKURU, NTGAZ, MRSHL, KLMSN, UMPAS, GEDIK