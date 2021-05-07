***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.05.2021 09:12
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935107
BIST
10:271.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,20
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.432
10:278,2977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0281
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2997
En Düşük
8,2445
10:2710,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0168
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0352
En Düşük
9,9609
10:27485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,74
|Açılış
|: 485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,39
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:25
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|INVEO
|118,60
|58.924.763
|% 8,71
|
|VAKFN
|15,54
|2.186.789
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|LUKSK
|58,20
|445.516
|% -4,35
|
|PETKM
|6,91
|478.816.965
|% 0,14
|
|KOZAL
|126,50
|334.145.611
|% 3,27
|
|KRDMD
|8,30
|304.751.797
|% 0,24
|
|TUPRS
|94,15
|204.681.126
|% 2,67
|
|THYAO
|12,96
|153.493.861
|% 0,23
|
|PETKM
|6,91
|478.816.965
|% 0,14
|
|KRDMD
|8,30
|304.751.797
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,09
|72.349.775
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|33.554.903
|% 0,55
|
|GARAN
|7,36
|108.600.943
|% -0,41
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2904
|8,2973
|% 0,33
|
|Euro
|10,0137
|10,0277
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,5036
|11,5613
|% 0,44
|
|Frank
|9,1041
|9,1590
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2039
|2,2150
|% 0,27
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,64
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,33
|68,33
|0,24
|