***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2021 09:10
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936105
BIST
10:331.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,63
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.452
En Düşük
1.442
10:338,3076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0354
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
10:3310,1157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0773
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1341
En Düşük
10,0247
10:33489,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,32
|Açılış
|: 489,81
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler10:31
|CEMAS
|1,32
|105.538.511
|% 10,00
|
|INVEO
|142,50
|52.314.258
|% 7,95
|
|IHGZT
|1,68
|6.960.625
|% 7,01
|
|DOAS
|30,34
|72.231.435
|% 6,53
|
|TGSAS
|16,10
|7.740.978
|% 5,57
|
|VAKFN
|12,60
|4.025.309
|% -9,94
|
|OZRDN
|8,00
|36.232
|% -5,88
|
|DIRIT
|5,50
|10.461
|% -5,17
|
|ULUSE
|58,25
|325.402
|% -4,43
|
|IZFAS
|8,31
|661.817
|% -4,37
|
|KRDMD
|8,75
|304.465.242
|% 0,46
|
|GARAN
|7,73
|227.016.058
|% -1,28
|
|THYAO
|13,31
|213.116.312
|% -0,45
|
|PETKM
|6,61
|207.016.567
|% 0,00
|
|KOZAL
|128,90
|183.291.249
|% 0,31
|
|CEMAS
|1,32
|105.538.511
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,92
|82.870.503
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|74.493.422
|% -0,93
|
|KRDMD
|8,75
|304.465.242
|% 0,46
|
|PETKM
|6,61
|207.016.567
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3011
|8,3025
|% 0,37
|
|Euro
|10,1018
|10,1071
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6927
|11,7513
|% 0,39
|
|Frank
|9,1613
|9,2165
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% 0,30
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,11
|
|Altın Gr.
|489
|490
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,55
|