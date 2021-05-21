***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.05.2021 09:05
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937106
BIST
10:241.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:248,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:2410,2479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0137
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2358
10:24504,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,85
|Açılış
|: 504,99
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|7.872.813
|% 9,91
|
|JANTS
|94,00
|95.252.118
|% 7,00
|
|EUKYO
|4,65
|1.282.400
|% 6,41
|
|CMBTN
|258,20
|4.744.838
|% 6,34
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|SEKUR
|23,72
|2.587.949
|% -4,28
|
|INVEO
|138,80
|21.788.826
|% -4,28
|
|DIRIT
|5,00
|6.350
|% -3,85
|
|SANFM
|15,03
|330.745
|% -3,72
|
|KRDMD
|8,17
|242.567.411
|% 1,87
|
|GARAN
|8,21
|217.030.917
|% -0,24
|
|THYAO
|13,60
|140.270.370
|% 0,15
|
|SASA
|34,70
|135.622.441
|% 4,02
|
|BJKAS
|7,44
|124.390.499
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,18
|102.990.111
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,17
|242.567.411
|% 1,87
|
|GARAN
|8,21
|217.030.917
|% -0,24
|
|TSKB
|1,37
|26.407.349
|% -0,72
|
|BJKAS
|7,44
|124.390.499
|% 3,19
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3804
|8,3836
|% 0,04
|
|Euro
|10,2425
|10,2479
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8519
|11,9113
|% -0,04
|
|Frank
|9,3176
|9,3737
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2286
|2,2398
|% 0,03
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,91
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,02
|65,02
|-0,09
|