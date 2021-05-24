***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.05.2021 09:11
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937374
BIST
10:011.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.455
En Düşük
1.454
10:018,3976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4355
En Düşük
8,3755
10:0110,2476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0117
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2867
En Düşük
10,2161
10:01507,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,57
|Açılış
|: 507,51
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,94
BIST En Aktif Hisseler10:01
|MERKO
|6,80
|5.839.881
|% 9,50
|
|IZFAS
|8,60
|172.000
|% 6,70
|
|TRILC
|41,00
|3.579.300
|% 5,13
|
|BJKAS
|7,65
|1.931.633
|% 5,08
|
|DAGHL
|13,39
|37.251
|% 4,61
|
|CMENT
|33,00
|44.187
|% -7,41
|
|DIRIT
|4,94
|58.534
|% -5,00
|
|EUYO
|4,74
|48.353
|% -4,05
|
|SNKRN
|30,00
|16.590
|% -3,23
|
|TACTR
|24,26
|21.082
|% -2,88
|
|PGSUS
|81,65
|176.905.498
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,44
|37.278.661
|% 0,00
|
|PENGD
|3,43
|33.232.113
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,60
|28.274.659
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,47
|25.138.731
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,44
|37.278.661
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,60
|28.274.659
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,47
|25.138.731
|% 0,00
|
|PENGD
|3,43
|33.232.113
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,27
|7.938.850
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3950
|8,3976
|% -0,21
|
|Euro
|10,2380
|10,2476
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,8307
|11,8900
|% -0,35
|
|Frank
|9,3033
|9,3594
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2286
|2,2398
|% -0,39
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,60
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|67,07
|67,07
|0,72
|