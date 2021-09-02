***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2021 09:06
***FMIZP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FMIZP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961363
BIST
10:231.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.479
En Düşük
1.472
10:238,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:239,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0163
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:23483,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 483,15
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler10:23
|EGEPO
|6,05
|1.645.546
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|426.224
|% 10,00
|
|FRIGO
|18,71
|4.489.792
|% 9,99
|
|TGSAS
|14,72
|13.106.900
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|KUTPO
|56,20
|5.156.902
|% -6,80
|
|YAPRK
|34,26
|10.727.364
|% -5,46
|
|DOBUR
|22,80
|220.938
|% -5,24
|
|OZRDN
|7,34
|502.686
|% -4,43
|
|GARAN
|9,93
|156.947.187
|% 1,02
|
|THYAO
|12,85
|156.427.279
|% -0,39
|
|SISE
|8,94
|154.117.278
|% 1,59
|
|TUPRS
|104,20
|113.383.669
|% 0,58
|
|KOZAL
|105,70
|72.663.540
|% 0,28
|
|AKYHO
|2,49
|65.472.099
|% 9,69
|
|GSDHO
|2,24
|48.669.470
|% 4,67
|
|BSOKE
|2,62
|53.335.616
|% -1,87
|
|SISE
|8,94
|154.117.278
|% 1,59
|
|ODAS
|1,52
|25.236.658
|% 0,00
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2803
|8,2887
|% 0,06
|
|Euro
|9,8309
|9,8402
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,3836
|11,4407
|% 0,03
|
|Frank
|9,0126
|9,0669
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2030
|2,2141
|% -0,03
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,40
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,61
|71,61
|0,02
|