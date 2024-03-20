***FNCLL* *TCELL* *PYCLL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FNCLL******TCELL******PYCLL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [FNCLL, PYCLL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL nominal tutarı aşmayacak şekilde, piyasa koşullarına göre belirlenecek borçlanma araçlarıyla, vadesi en fazla 1 yıl olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine, karar vermiştir. İlgili ihraçlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260815BIST