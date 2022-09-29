***FNCLL* *TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.09.2022 09:17
***FNCLL******TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Turkcell Finansman A.Ş.'nin Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Karar Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler FNCLL
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Turkcell Finansman A.Ş.'nin, 1.000.000.000 TL nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 1 yıl olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihraç belgesi onayı için başvuru yapmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065818
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
0
En Düşük
0
18:0518,5397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5610
En Düşük
18,4992
18:0517,9911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0287
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1093
En Düşük
17,9273
18:05980,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,08
|Açılış
|: 980,44
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YGYO
|0,90
|4.099.085
|% 0,00
|
|PRDGS
|4,14
|21.969.735
|% 0,00
|
|OBASE
|15,95
|39.958.053
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,50
|3.174.047
|% 0,00
|
|KOZAA
|27,36
|436.200.918
|% 0,00
|
|YGYO
|0,90
|4.099.085
|% 0,00
|
|PRDGS
|4,14
|21.969.735
|% 0,00
|
|OBASE
|15,95
|39.958.053
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,50
|3.174.047
|% 0,00
|
|KOZAA
|27,36
|436.200.918
|% 0,00
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% 0,00
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5369
|18,5397
|% 0,12
|
|Euro
|17,9585
|17,9911
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,9099
|20,0097
|% -0,88
|
|Frank
|18,8085
|18,9219
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9072
|4,9318
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-15,11
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-8,05
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.626
|6.719
|-62,00
|
|Yarım
|3.224
|3.285
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.642
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|87,24
|87,24
|-0,81
|