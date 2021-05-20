***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.04.2021Tescil Tarihi20.05.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.05.2021 / 10331AçıklamalarBağımsız denetim şirketinin seçimi 20.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 20.05.2021 tarih ve 10331 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936976BIST