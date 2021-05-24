***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme
24.05.2021 14:53
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2016
Açıklamalar
Şirketimize ait Esas Sözleşme ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1,2,3,4,6,7,9,13,16,20 26/11/2015 04/12/2015 8961
6,9 10/03/2016 16/03/2016 9033
6,9 06/06/2016 09/06/2016 9093
4 24/04/2018 30/04/2018 9568
6 25/06/2019 01/07/2019 9859
6 08/02/2021 08/02/2021 10262
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937446
BIST
17:401.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:408,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0296
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:4010,2509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:40507,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,84
|Açılış
|: 507,23
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:38
|TRILC
|42,90
|113.749.113
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.512.306
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.369
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.147.221
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.815.795
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.738.096
|% -9,98
|
|SAYAS
|28,80
|33.108.207
|% -6,61
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|RHEAG
|2,28
|751.439
|% -5,00
|
|ANELE
|3,63
|22.514.394
|% -4,47
|
|FENER
|33,48
|713.937.392
|% 6,56
|
|KOZAL
|128,50
|631.287.608
|% 0,08
|
|BIMAS
|62,70
|241.038.940
|% -0,32
|
|VAKBN
|3,54
|197.392.840
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,98
|180.651.121
|% 1,02
|
|IHLGM
|1,03
|44.650.271
|% -0,96
|
|HLGYO
|3,23
|89.584.826
|% -0,31
|
|ZRGYO
|1,60
|28.818.182
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|43.232.689
|% -1,22
|
|CANTE
|7,13
|121.625.474
|% -0,83
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3817
|8,3849
|% -0,36
|
|Euro
|10,2444
|10,2503
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,8317
|11,8911
|% -0,34
|
|Frank
|9,3169
|9,3731
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% -0,37
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,78
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,03
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|1,47
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, DOHOL
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 86 artarak (% 0.39 ) 1, 261
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, SEYKM, SAMAT, SONME, TDGYO, TRILC, BASCM
-
17:48
TRILC, TIRE, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
UMPAS, KUTPO, SAYAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında