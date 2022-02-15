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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

15.02.2022 23:40
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Turkcell Finansman A.Ş. 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu bilgilerinize sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001993


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 7,70 15.699.037 % 10,00  
UZERB 50,60 272.396 % 10,00  
SILVR 6,72 31.670.019 % 9,98  
MERIT 32,00 55.896.805 % 9,97  
CEOEM 18,44 60.589.736 % 9,96  
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15:15 Alış Satış %  
Dolar 13,6233 13,6279 % 0,25  
Euro 15,5062 15,5163 % 0,43  
Sterlin 18,4257 18,5182 % 0,40  
Frank 14,6695 14,7579 % 0,24  
Riyal 3,6213 3,6395 % 0,23  
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15:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 0,95  
Altın Gr. 813 813 3,00  
Cumhuriyet 5.408 5.490 -2,00  
Tam 5.381 5.515 -5,32  
Yarım 2.601 2.668 -2,57  
Çeyrek 1.304 1.334 -1,28  
Gümüş.Ons 23,44 23,46 0,06  
Gümüş Gr. 10,27 10,30 0,06  
B. Petrol 94,73 94,73 1,46  
Seans Raporu 15:15
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