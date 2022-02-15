***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
15.02.2022 23:40
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Turkcell Finansman A.Ş. 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001993
BIST
15:152.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,73
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
15:1513,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0338
|Açılış
|: 13,6270
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
15:1515,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0671
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
15:15812,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,47
|Açılış
|: 812,17
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler15:15
|RALYH
|7,70
|15.699.037
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|SILVR
|6,72
|31.670.019
|% 9,98
|
|MERIT
|32,00
|55.896.805
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|60.589.736
|% 9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|INTEM
|90,55
|21.535.895
|% -7,03
|
|POLTK
|541,60
|80.030.369
|% -6,49
|
|DOBUR
|70,30
|883.367
|% -6,20
|
|GEREL
|4,94
|66.015.023
|% -5,18
|
|THYAO
|29,88
|2.673.863.783
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,98
|913.128.608
|% 0,50
|
|EREGL
|28,44
|715.395.878
|% -0,42
|
|SISE
|13,56
|635.776.915
|% 0,67
|
|FROTO
|263,60
|573.158.634
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,05
|545.204.599
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,34
|261.596.872
|% 1,30
|
|DOHOL
|2,97
|264.240.220
|% 2,77
|
|THYAO
|29,88
|2.673.863.783
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,98
|913.128.608
|% 0,50
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6233
|13,6279
|% 0,25
|
|Euro
|15,5062
|15,5163
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,4257
|18,5182
|% 0,40
|
|Frank
|14,6695
|14,7579
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6213
|3,6395
|% 0,23
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|0,95
|
|Altın Gr.
|813
|813
|3,00
|
|Cumhuriyet
|5.408
|5.490
|-2,00
|
|Tam
|5.381
|5.515
|-5,32
|
|Yarım
|2.601
|2.668
|-2,57
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,30
|0,06
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|1,46
|
Seans Raporu
15:15
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-
15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 11 artarak (% 0.55 ) 1, 847
-
15:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, RALYH, UZERB, MERIT, CEOEM
-
15:30
IHGZT, EUHOL, AKSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30
POLTK, INTEM, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30
Bu seansda işlem gören 260 hisse senedinden 169 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 68 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem