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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

12.08.2022 19:23
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Turkcell Finansman A.Ş. 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu bilgilerinize sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055226


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9396 17,9422 % 0,02  
Euro 18,4095 18,4299 % -0,55  
Sterlin 21,6781 21,7868 % -0,72  
Frank 18,9552 19,0694 % -0,20  
Riyal 4,7607 4,7846 % -0,06  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 10,55  
Altın Gr. 1.037 1.037 3,99  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.944 7.013 21,00  
Yarım 3.384 3.429 11,00  
Çeyrek 1.697 1.714 5,00  
Gümüş.Ons 20,66 20,69 0,36  
Gümüş Gr. 11,86 11,88 0,15  
B. Petrol 97,97 97,97 -1,63  
Seans Raporu 17:59
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