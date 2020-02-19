***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.746 78.878 150.032 9.062 747.226TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.253 0 -4.253Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.253 0 -4.253Yeni Bakiye17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.746 78.878 145.779 9.062 742.973Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.422 10.036 244.458Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.572 -25.404 -212.168 -9.726 -209.726Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -146.989 -53.011 -9.726 -209.726Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.572 -24.194 -13.378 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.779 -145.779 0 0Dönem Sonu Bakiyeler575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -209 0 -209 0 0 0 0 0 0 213.579 11.129 224.499Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.012 172.045 -168.033 -9.734 -9.734Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.734 -9.734Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.012 4.012 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.033 -168.033 0 0Dönem Sonu Bakiyeler575.000 0 0 0 0 -209 0 -209 0 0 0 0 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ19 887.114 936.992FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER19 887.114 936.992Finansman Kredilerinden Alınan Faizler19 761.153 816.605Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar19 125.961 120.387KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)20 -188.861 -343.947Kullanılan Kredilere Verilen Faizler20 -183.161 -339.451Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri20 -1.108 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar20 -4.592 -4.496BRÜT KAR (ZARAR)698.253 593.045ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -197.128 -147.916Personel Giderleri21 -31.838 -21.804Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri21 -277 -269Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri21 -165.013 -125.843Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)501.125 445.129DİĞER FAALİYET GELİRLERİ22 2.064.349 5.775.398Bankalardan Alınan Faizler22 12.150 12.018Menkul Değerlerden Alınan Faizler22 10.445 5.678Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı22 236.545 745.559Kambiyo İşlemleri Karı22 1.529.907 4.828.729Diğer22 275.302 183.414KARŞILIK GİDERLERİ23 -145.194 -117.076Özel Karşılıklar23 -142.639 -113.023Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar23 0 -176Diğer23 -2.555 -3.877DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -2.134.482 -5.794.339Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar24 -382.083 -487.546Kambiyo İşlemleri Zararı24 -1.752.397 -5.306.793Diğer-2 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)285.798 309.112BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)-132 696NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)285.666 309.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)11 -60.958 -65.350Cari Vergi Karşılığı11 -28.382 -33.926Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 -32.576 -34.409Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 2.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)224.708 244.458DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI224.708 244.458Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.129 10.036Ana Ortaklık Payları213.579 234.422Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 25 0,37140000 0,40770000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı405.101 915.998Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri707.466 834.301Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri20 -183.773 -339.451Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar19 125.961 120.387Elde Edilen Diğer Kazançlar22 275.302 183.414Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar25.618 6.100Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-382.357 -131.769Ödenen Vergiler-173.761 -27.987Diğer10.645 271.003Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-206.727 -14.897Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış1.909.284 -19.879Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-87.000 -628.664Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)5.443 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.358.898 557.631Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)86.599 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)237.845 76.015Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı198.374 901.101YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller9,10 -57.762 -32.009Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 739Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.572 2.285Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-55.190 -28.985FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı13 -36.743 -648.267İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-9.734 -209.726Kiralamaya İlişkin Ödemeler354 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-46.123 -857.993Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)97.061 14.123Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 88.657 74.534Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 185.718 88.657Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)224.708 244.458DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-209 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-209 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-267 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler58 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)224.499 244.458Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 63.203 122.616 185.819 63.211 230.052 293.263GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 341.765 0 341.765 675.432 0 675.432GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 2.364.115 0 2.364.115 4.178.959 0 4.178.959Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri7 2.300.217 0 2.300.217 4.102.143 0 4.102.143Tüketici Kredileri2.300.116 0 2.300.116 4.102.059 0 4.102.059Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler101 0 101 84 0 84Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7 5.368 0 5.368 5.551 0 5.551Takipteki Alacaklar7 232.630 0 232.630 271.640 0 271.640Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -174.100 0 -174.100 -200.375 0 -200.375ORTAKLIK YATIRIMLARI8 9.868 0 9.868 10.696 0 10.696İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)9.868 0 9.868 10.696 0 10.696MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 6.073 0 6.073 1.204 0 1.204MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 69.876 0 69.876 42.862 0 42.862YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI11 4.547 0 4.547 131 0 131ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI2.622 0 2.622 8.922 0 8.922DİĞER AKTİFLER12 169.961 0 169.961 82.961 0 82.961ARA TOPLAM3.032.030 122.616 3.154.646 5.064.378 230.052 5.294.430SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.032.030 122.616 3.154.646 5.064.378 230.052 5.294.430YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 325.492 1.410.010 1.735.502 853.413 3.240.987 4.094.400FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 5.443 0 5.443 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 3 0 3 95.358 0 95.358KARŞILIKLAR15 29.868 0 29.868 47.095 0 47.095Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı6.398 0 6.398 5.841 0 5.841Genel Karşılıklar23.470 0 23.470 41.254 0 41.254Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU11 6.585 0 6.585 7.476 0 7.476ERTELENMİŞ VERGİ BORCU11 69.547 0 69.547 46.439 0 46.439SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER16 311.185 4.043 315.228 225.855 102 225.957ARA TOPLAM748.123 1.414.053 2.162.176 1.275.636 3.241.089 4.516.725SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 992.470 0 992.470 777.705 0 777.705Ödenmiş Sermaye17 575.000 0 575.000 575.000 0 575.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-209 0 -209 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri17 -32.186 0 -32.186 -28.174 0 -28.174Yasal Yedekler33.560 0 33.560 37.572 0 37.572Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-65.746 0 -65.746 -65.746 0 -65.746Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar17 439.098 0 439.098 221.507 0 221.507Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı225.519 0 225.519 53.474 0 53.474Dönem Net Kâr veya Zararı213.579 0 213.579 168.033 0 168.033Kontrol Gücü Olmayan Paylar10.767 0 10.767 9.372 0 9.372YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.740.593 1.414.053 3.154.646 2.053.341 3.241.089 5.294.430Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR18 4.719 0 4.719 1.963 0 1.963VERİLEN TEMİNATLAR18 0 0 0 605.000 0 605.000TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR18 975.534 1.329.540 2.305.074 2.451.561 3.015.830 5.467.391Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler18 975.534 1.329.540 2.305.074 2.451.561 3.015.830 5.467.391Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri975.534 1.329.540 2.305.074 2.451.561 3.015.830 5.467.391Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI980.253 1.329.540 2.309.793 3.058.524 3.015.830 6.074.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820203BIST