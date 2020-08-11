***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
11.08.2020 22:34
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.302 6.046 105.348
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.012 172.045 -168.033 -4.543 -4.543
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.543 -4.543
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.012 172.045 -168.033 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.186 225.519 99.302 10.875 878.510
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
17 575.000 0 0 0 0 0 0 -209 0 0 0 0 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
17 575.000 0 0 0 0 0 0 -209 0 0 0 0 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.301 4.340 158.641
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.579 -213.579 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.579 -213.579 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000 0 0 0 0 0 0 -209 0 0 0 0 -32.186 439.098 154.301 15.107 1.151.111
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 294.441 471.989 131.900 230.101
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
19 294.441 471.989 131.900 230.101
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
19 245.109 412.049 109.365 201.754
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 49.332 59.940 22.535 28.347
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -30.271 -131.380 -12.172 -59.258
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
20 -28.633 -128.214 -11.434 -58.155
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
20 -616 -564 -303 -281
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
20 -1.022 -2.602 -435 -822
BRÜT KAR (ZARAR)
264.170 340.609 119.728 170.843
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -120.638 -129.912 -64.606 -89.792
Personel Giderleri
21 -23.816 -17.451 -13.236 -8.772
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
21 -223 -75 -162 -38
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
21 -96.599 -112.386 -51.208 -80.982
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
143.532 210.697 55.122 81.051
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 790.565 1.311.334 367.654 463.661
Bankalardan Alınan Faizler
22 3.918 7.951 2.909 5.179
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
22 183 5.739 69 5.501
Temettü Gelirleri
22 0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
22 193.440 206.210 49.449 -29.520
Kambiyo İşlemleri Karı
22 456.069 969.597 247.633 419.514
Diğer
22 136.955 121.837 67.594 62.987
KARŞILIK GİDERLERİ
23 -61.790 -27.796 -26.642 15.525
Özel Karşılıklar
23 -59.313 -27.796 -24.165 15.525
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
23 -2.477 0 -2.477 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -669.225 -1.356.588 -305.057 -579.538
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
24 -35.631 -169.218 300 -86.774
Kambiyo İşlemleri Zararı
24 -633.594 -1.187.368 -305.357 -492.764
Diğer
24 0 -2 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
203.082 137.647 91.077 -19.301
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.526 357 1.482 102
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
204.608 138.004 92.559 -19.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -45.967 -32.656 -21.051 3.021
Cari Vergi Karşılığı
11 -52.674 -17.490 -46.155 -8.549
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -1.603 -15.166 16.794 11.857
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 8.310 0 8.310 -287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
158.641 105.348 71.508 -16.178
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
158.641 105.348 71.508 -16.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.340 6.046 1.748 2.828
Ana Ortaklık Payları
154.301 99.302 69.760 -19.006
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 25 0,26830000 0,17270000 0,12130000 -0,03310000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
339.924 136.817
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
253.425 425.739
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
20 -32.124 -128.214
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 49.332 59.940
Elde Edilen Diğer Kazançlar
22 17.570 121.835
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
17.026 77.462
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.479 -127.910
Ödenen Vergiler
-53.325 -80.312
Diğer
94.499 -211.723
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-191.693 219.348
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
516.278 1.617.604
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
81.473 42.881
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-723.833 -1.425.497
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-65.611 -15.640
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
148.231 356.165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -339
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9,10 -30.651 -26.485
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29 1.782
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.550 6.630
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-35.172 -18.412
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
13 -31.790 -119.222
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-31.790 -119.222
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
15.310 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
96.579 218.531
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 185.718 88.657
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 282.297 307.188
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
158.641 105.348 71.508 -16.178
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
158.641 105.348 71.508 -16.178
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 171.484 110.848 282.332 63.203 122.616 185.819
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 295.615 0 295.615 341.765 0 341.765
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 1.785.580 0 1.785.580 2.364.115 0 2.364.115
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
7 1.766.369 0 1.766.369 2.300.217 0 2.300.217
Tüketici Kredileri
1.766.141 0 1.766.141 2.300.116 0 2.300.116
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
228 0 228 101 0 101
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 1.024 0 1.024 5.368 0 5.368
Takipteki Alacaklar
7 234.574 0 234.574 232.630 0 232.630
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -216.387 0 -216.387 -174.100 0 -174.100
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 11.394 0 11.394 9.868 0 9.868
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
8 11.394 0 11.394 9.868 0 9.868
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 8.133 0 8.133 6.073 0 6.073
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 80.938 0 80.938 69.876 0 69.876
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 0 0 0 4.547 0 4.547
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 1.053 0 1.053 2.622 0 2.622
DİĞER AKTİFLER
12 88.443 0 88.443 169.961 0 169.961
ARA TOPLAM
2.442.640 110.848 2.553.488 3.032.030 122.616 3.154.646
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.442.640 110.848 2.553.488 3.032.030 122.616 3.154.646
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
13 106.775 904.894 1.011.669 325.492 1.410.010 1.735.502
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 6.169 0 6.169 5.443 0 5.443
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 0 0 3 0 3
KARŞILIKLAR
15 29.863 0 29.863 29.868 0 29.868
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15 3.916 0 3.916 6.398 0 6.398
Genel Karşılıklar
15 25.947 0 25.947 23.470 0 23.470
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
11 43.833 0 43.833 6.585 0 6.585
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 61.225 0 61.225 69.547 0 69.547
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 244.999 4.619 249.618 311.185 4.043 315.228
ARA TOPLAM
492.864 909.513 1.402.377 748.123 1.414.053 2.162.176
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 1.151.111 0 1.151.111 992.470 0 992.470
Ödenmiş Sermaye
17 575.000 0 575.000 575.000 0 575.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-209 0 -209 -209 0 -209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
17 -32.186 0 -32.186 -32.186 0 -32.186
Yasal Yedekler
33.560 0 33.560 33.560 0 33.560
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-65.746 0 -65.746 -65.746 0 -65.746
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
17 593.399 0 593.399 439.098 0 439.098
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
439.098 0 439.098 225.519 0 225.519
Dönem Net Kâr veya Zararı
154.301 0 154.301 213.579 0 213.579
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 15.107 0 15.107 10.767 0 10.767
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17 1.643.975 909.513 2.553.488 1.740.593 1.414.053 3.154.646
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
18 4.994 0 4.994 4.719 0 4.719
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
18 548.358 847.131 1.395.489 975.534 1.329.540 2.305.074
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18 548.358 847.131 1.395.489 975.534 1.329.540 2.305.074
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
548.358 847.131 1.395.489 975.534 1.329.540 2.305.074
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
553.352 847.131 1.400.483 980.253 1.329.540 2.309.793
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868208
BIST