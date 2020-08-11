***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.302 6.046 105.348Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.012 172.045 -168.033 -4.543 -4.543Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.543 -4.543Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.012 172.045 -168.033 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.186 225.519 99.302 10.875 878.510Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 575.000 0 0 0 0 0 0 -209 0 0 0 0 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye17 575.000 0 0 0 0 0 0 -209 0 0 0 0 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.301 4.340 158.641Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.579 -213.579 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.579 -213.579 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler575.000 0 0 0 0 0 0 -209 0 0 0 0 -32.186 439.098 154.301 15.107 1.151.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ19 294.441 471.989 131.900 230.101FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER19 294.441 471.989 131.900 230.101Finansman Kredilerinden Alınan Faizler19 245.109 412.049 109.365 201.754Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar19 49.332 59.940 22.535 28.347KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)20 -30.271 -131.380 -12.172 -59.258Kullanılan Kredilere Verilen Faizler20 -28.633 -128.214 -11.434 -58.155Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri20 -616 -564 -303 -281İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar20 -1.022 -2.602 -435 -822BRÜT KAR (ZARAR)264.170 340.609 119.728 170.843ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -120.638 -129.912 -64.606 -89.792Personel Giderleri21 -23.816 -17.451 -13.236 -8.772Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri21 -223 -75 -162 -38Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri21 -96.599 -112.386 -51.208 -80.982Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)143.532 210.697 55.122 81.051DİĞER FAALİYET GELİRLERİ22 790.565 1.311.334 367.654 463.661Bankalardan Alınan Faizler22 3.918 7.951 2.909 5.179Menkul Değerlerden Alınan Faizler22 183 5.739 69 5.501Temettü Gelirleri22 0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı22 193.440 206.210 49.449 -29.520Kambiyo İşlemleri Karı22 456.069 969.597 247.633 419.514Diğer22 136.955 121.837 67.594 62.987KARŞILIK GİDERLERİ23 -61.790 -27.796 -26.642 15.525Özel Karşılıklar23 -59.313 -27.796 -24.165 15.525Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar23 -2.477 0 -2.477 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -669.225 -1.356.588 -305.057 -579.538Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar24 -35.631 -169.218 300 -86.774Kambiyo İşlemleri Zararı24 -633.594 -1.187.368 -305.357 -492.764Diğer24 0 -2 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)203.082 137.647 91.077 -19.301BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.526 357 1.482 102NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)204.608 138.004 92.559 -19.199SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)11 -45.967 -32.656 -21.051 3.021Cari Vergi Karşılığı11 -52.674 -17.490 -46.155 -8.549Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 -1.603 -15.166 16.794 11.857Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi11 8.310 0 8.310 -287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)158.641 105.348 71.508 -16.178DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI158.641 105.348 71.508 -16.178Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.340 6.046 1.748 2.828Ana Ortaklık Payları154.301 99.302 69.760 -19.006Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 25 0,26830000 0,17270000 0,12130000 -0,03310000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı339.924 136.817Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri253.425 425.739Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri20 -32.124 -128.214Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar19 49.332 59.940Elde Edilen Diğer Kazançlar22 17.570 121.835Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar17.026 77.462Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.479 -127.910Ödenen Vergiler-53.325 -80.312Diğer94.499 -211.723Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-191.693 219.348Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış516.278 1.617.604Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış81.473 42.881Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-723.833 -1.425.497Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-65.611 -15.640Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı148.231 356.165YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -339Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller9,10 -30.651 -26.485Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller29 1.782Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.550 6.630Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-35.172 -18.412FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı13 -31.790 -119.222İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-31.790 -119.222Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi15.310 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)96.579 218.531Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 185.718 88.657Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 282.297 307.188Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)158.641 105.348 71.508 -16.178DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)158.641 105.348 71.508 -16.178Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 171.484 110.848 282.332 63.203 122.616 185.819GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 295.615 0 295.615 341.765 0 341.765GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 1.785.580 0 1.785.580 2.364.115 0 2.364.115Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri7 1.766.369 0 1.766.369 2.300.217 0 2.300.217Tüketici Kredileri1.766.141 0 1.766.141 2.300.116 0 2.300.116Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler228 0 228 101 0 101Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7 1.024 0 1.024 5.368 0 5.368Takipteki Alacaklar7 234.574 0 234.574 232.630 0 232.630Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -216.387 0 -216.387 -174.100 0 -174.100ORTAKLIK YATIRIMLARI8 11.394 0 11.394 9.868 0 9.868İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)8 11.394 0 11.394 9.868 0 9.868MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 8.133 0 8.133 6.073 0 6.073MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 80.938 0 80.938 69.876 0 69.876YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI11 0 0 0 4.547 0 4.547ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 1.053 0 1.053 2.622 0 2.622DİĞER AKTİFLER12 88.443 0 88.443 169.961 0 169.961ARA TOPLAM2.442.640 110.848 2.553.488 3.032.030 122.616 3.154.646SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.442.640 110.848 2.553.488 3.032.030 122.616 3.154.646YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 106.775 904.894 1.011.669 325.492 1.410.010 1.735.502FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 6.169 0 6.169 5.443 0 5.443İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 0 0 3 0 3KARŞILIKLAR15 29.863 0 29.863 29.868 0 29.868Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı15 3.916 0 3.916 6.398 0 6.398Genel Karşılıklar15 25.947 0 25.947 23.470 0 23.470Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU11 43.833 0 43.833 6.585 0 6.585ERTELENMİŞ VERGİ BORCU11 61.225 0 61.225 69.547 0 69.547SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER16 244.999 4.619 249.618 311.185 4.043 315.228ARA TOPLAM492.864 909.513 1.402.377 748.123 1.414.053 2.162.176SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 1.151.111 0 1.151.111 992.470 0 992.470Ödenmiş Sermaye17 575.000 0 575.000 575.000 0 575.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-209 0 -209 -209 0 -209Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri17 -32.186 0 -32.186 -32.186 0 -32.186Yasal Yedekler33.560 0 33.560 33.560 0 33.560Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-65.746 0 -65.746 -65.746 0 -65.746Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar17 593.399 0 593.399 439.098 0 439.098Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı439.098 0 439.098 225.519 0 225.519Dönem Net Kâr veya Zararı154.301 0 154.301 213.579 0 213.579Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 15.107 0 15.107 10.767 0 10.767YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17 1.643.975 909.513 2.553.488 1.740.593 1.414.053 3.154.646Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR18 4.994 0 4.994 4.719 0 4.719VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR18 548.358 847.131 1.395.489 975.534 1.329.540 2.305.074Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler18 548.358 847.131 1.395.489 975.534 1.329.540 2.305.074Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri548.358 847.131 1.395.489 975.534 1.329.540 2.305.074Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI553.352 847.131 1.400.483 980.253 1.329.540 2.309.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868208BIST