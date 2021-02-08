***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
08.02.2021 23:50
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
17 575.000 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705
Yeni Bakiye
17 575.000 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-209 213.579 11.129 224.499
Kar Dağıtımı
-4.012 172.045 -168.033 -9.734 -9.734
Dağıtılan Temettü
-9.734 -9.734
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-4.012 4.012
Diğer
168.033 -168.033
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
17 575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470
Yeni Bakiye
17 575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-410 346.447 9.907 355.944
Kar Dağıtımı
213.579 -213.579 178 178
Diğer
213.579 -213.579 178 178
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000 -619 -32.186 439.098 346.447 20.852 1.348.592
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 554.666 887.114
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
19 554.666 887.114
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
19 450.062 761.153
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 104.604 125.961
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -58.513 -188.861
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
20 -56.049 -183.161
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
20 -1.288 -1.108
Verilen Ücret ve Komisyonlar
20 -1.176 -4.592
BRÜT KAR (ZARAR)
496.153 698.253
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -262.922 -199.683
Personel Giderleri
21 -50.696 -34.393
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
21 -464 -277
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
21 -211.762 -165.013
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
233.231 498.570
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 1.620.612 2.064.349
Bankalardan Alınan Faizler
22 9.887 12.150
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
22 2.302 10.445
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
22 290.315 236.545
Kambiyo İşlemleri Karı
22 994.482 1.529.907
Diğer
22 323.626 275.302
KARŞILIK GİDERLERİ
23 -76.319 -142.639
Özel Karşılıklar
23 -76.319 -142.639
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -1.325.390 -2.134.482
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
24 -87.208 -382.083
Kambiyo İşlemleri Zararı
24 -1.238.181 -1.752.397
Diğer
24 -1 -2
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
452.134 285.798
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.178 -132
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
454.312 285.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -97.958 -60.958
Cari Vergi Karşılığı
11 -150.900 -28.382
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 0 -32.576
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 52.942 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
356.354 224.708
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
356.354 224.708
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.907 11.129
Ana Ortaklık Payları
346.447 213.579
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 25 0,60250000 0,37140000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
938.125 405.101
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
461.533 707.466
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
20 -54.386 -183.773
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 97.087 125.961
Elde Edilen Diğer Kazançlar
22 292.221 275.302
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
30.038 25.618
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-256.382 -382.357
Ödenen Vergiler
-154.273 -173.761
Diğer
522.287 10.645
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
354.956 2.152.171
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
382.543 1.909.284
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
48.443 -87.000
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.976 5.443
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-31.530 86.599
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-42.524 237.845
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.293.081 2.557.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9,10 -92.972 -57.762
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.600 2.572
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-87.372 -55.190
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.444.420 10.571.830
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.398.924 -12.967.471
Temettü Ödemeleri
-9.734
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-396 354
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-954.900 -2.405.021
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
26.859
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
277.668 97.061
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 185.718 88.657
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 463.386 185.718
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
356.354 224.708
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-410 -209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-410 -209
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)