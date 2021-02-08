***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 575.000 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705Yeni Bakiye17 575.000 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-209 213.579 11.129 224.499Kar Dağıtımı-4.012 172.045 -168.033 -9.734 -9.734Dağıtılan Temettü-9.734 -9.734Yedeklere Aktarılan Tutarlar-4.012 4.012Diğer168.033 -168.033Dönem Sonu Bakiyeler575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470Yeni Bakiye17 575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-410 346.447 9.907 355.944Kar Dağıtımı213.579 -213.579 178 178Diğer213.579 -213.579 178 178Dönem Sonu Bakiyeler575.000 -619 -32.186 439.098 346.447 20.852 1.348.592Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ19 554.666 887.114FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER19 554.666 887.114Finansman Kredilerinden Alınan Faizler19 450.062 761.153Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar19 104.604 125.961KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)20 -58.513 -188.861Kullanılan Kredilere Verilen Faizler20 -56.049 -183.161Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri20 -1.288 -1.108Verilen Ücret ve Komisyonlar20 -1.176 -4.592BRÜT KAR (ZARAR)496.153 698.253ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -262.922 -199.683Personel Giderleri21 -50.696 -34.393Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri21 -464 -277Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri21 -211.762 -165.013Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)233.231 498.570DİĞER FAALİYET GELİRLERİ22 1.620.612 2.064.349Bankalardan Alınan Faizler22 9.887 12.150Menkul Değerlerden Alınan Faizler22 2.302 10.445Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı22 290.315 236.545Kambiyo İşlemleri Karı22 994.482 1.529.907Diğer22 323.626 275.302KARŞILIK GİDERLERİ23 -76.319 -142.639Özel Karşılıklar23 -76.319 -142.639Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -1.325.390 -2.134.482Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar24 -87.208 -382.083Kambiyo İşlemleri Zararı24 -1.238.181 -1.752.397Diğer24 -1 -2NET FAALİYET KARI (ZARARI)452.134 285.798BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)2.178 -132NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)454.312 285.666SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)11 -97.958 -60.958Cari Vergi Karşılığı11 -150.900 -28.382Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 0 -32.576Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi11 52.942 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)356.354 224.708DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI356.354 224.708Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.907 11.129Ana Ortaklık Payları346.447 213.579Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 25 0,60250000 0,37140000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı938.125 405.101Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri461.533 707.466Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri20 -54.386 -183.773Alınan Ücret ve Komisyonlar19 97.087 125.961Elde Edilen Diğer Kazançlar22 292.221 275.302Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar30.038 25.618Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-256.382 -382.357Ödenen Vergiler-154.273 -173.761Diğer522.287 10.645Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim354.956 2.152.171Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış382.543 1.909.284Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış48.443 -87.000Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.976 5.443Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-31.530 86.599Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-42.524 237.845Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.293.081 2.557.272YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller9,10 -92.972 -57.762Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5.600 2.572Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-87.372 -55.190FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.444.420 10.571.830Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.398.924 -12.967.471Temettü Ödemeleri-9.734Kiralamaya İlişkin Ödemeler-396 354Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-954.900 -2.405.021Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi26.859Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)277.668 97.061Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 185.718 88.657Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 463.386 185.718Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)356.354 224.708DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-410 -209Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-410 -209Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)