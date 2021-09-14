***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler18 575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470Yeni Bakiye18 575.000 -209 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)154.301 4.340 158.641Kar Dağıtımı213.579 -213.579Yedeklere Aktarılan Tutarlar213.579 -213.579Dönem Sonu Bakiyeler575.000 -209 -32.186 439.098 154.301 15.107 1.151.111Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler18 575.000 -619 -32.186 439.098 346.447 20.852 1.348.592Yeni Bakiye18 575.000 -619 -32.186 439.098 346.447 20.852 1.348.592Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)185.225 6.369 191.594Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)18 -375.000 -375.000Kar Dağıtımı18 6.842 289.605 -346.447 -4.998 -54.998Dağıtılan Temettü-50.000 -4.998 -54.998Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.842 339.605 -346.447Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -619 -25.344 728.703 185.225 22.223 1.110.188Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ20 258.495 294.441 129.891 131.900FAKTORİNG GELİRLERİFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER20 258.495 294.441 129.891 131.900Finansman Kredilerinden Alınan Faizler20 215.826 245.109 109.664 109.365Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar20 42.669 49.332 20.227 22.535KİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)21 -33.647 -30.271 -17.337 -12.172Kullanılan Kredilere Verilen Faizler21 -26.779 -28.633 -12.545 -11.434Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri21 -761 -616 -390 -303İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.536 -4.062Verilen Ücret ve Komisyonlar21 -571 -1.022 -340 -435BRÜT KAR (ZARAR)224.848 264.170 112.554 119.728ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -183.643 -120.638 -100.960 -64.606Personel Giderleri22 -32.362 -23.816 -17.610 -13.236Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri22 -405 -223 -312 -162Genel İşletme Giderleri22 -150.876 -96.599 -83.038 -51.208BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)41.205 143.532 11.594 55.122DİĞER FAALİYET GELİRLERİ23 739.054 790.565 277.683 367.654Bankalardan Alınan Faizler23 8.308 3.918 2.914 2.909Menkul Değerlerden Alınan Faizler183 6 69Türev Finansal İşlemler Karı23 112.935 193.440 -12 49.449Kambiyo İşlemleri Karı23 382.422 456.069 150.754 247.633Diğer23 235.389 136.955 124.021 67.594KARŞILIK GİDERLERİ24 -24.147 -61.790 -10.826 -26.642Özel Karşılıklar24 -23.659 -59.313 -10.477 -24.165Genel Karşılıklar24 -488 -2.477 -349 -2.477DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)25 -506.061 -669.225 -201.586 -305.057Türev Finansal İşlemlerden Zarar25 -16.485 -35.631 -14.234 300Kambiyo İşlemleri Zararı25 -488.945 -633.594 -186.721 -305.357Diğer-631 -631NET FAALİYET KARI (ZARARI)250.051 203.082 76.865 91.077BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.651 1.526 143 1.482NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)251.702 204.608 77.008 92.559SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)11 -60.108 -45.967 -25.228 -21.051Cari Vergi Karşılığı11 -45.021 -52.674 -19.526 -46.155Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 -15.087 -1.603 -5.702 16.794Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi11 8.310 8.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)191.594 158.641 51.780 71.508DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI191.594 158.641 51.780 71.508Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.369 4.340 2.715 1.748Ana Ortaklık Payları185.225 154.301 49.065 69.760Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 26 0,66350000 0,26830000 0,24530000 0,12130000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı250.502 337.905Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri213.832 253.425Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-33.547 -32.124Alınan Ücret ve Komisyonlar20 42.669 49.332Elde Edilen Diğer Kazançlar27.461 17.570Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7 14.312 17.026Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-76.143 -6.479Ödenen Vergiler-60.072 -53.325Diğer121.990 92.480Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim123.949 532.867Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış149.133 516.278Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-52.696 81.473Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)2.758 726Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)49.442 -9.406Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-24.688 -56.204Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı374.451 870.772YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller9,10 -39.645 -29.359Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller29Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.550Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-39.645 -33.880FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.635.645 2.301.155Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı13 -1.870.389 -3.056.778İhraç Edilen Sermaye Araçları92.157Temettü Ödemeleri-54.998Kiralamaya İlişkin Ödemeler-265Diğer-375.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-572.850 -755.623Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi6.576 15.310Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-231.468 96.579Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 463.386 185.718Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 231.918 282.297Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)191.594 158.641 51.780 71.508DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)191.594 158.641 51.780 71.508Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 173.063 58.908 231.971 174.107 289.547 463.654GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 141.381 141.381 76.408 76.408GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 1.777.473 1.777.473 1.927.816 1.927.816Finansman Kredileri7 1.768.541 1.768.541 1.917.674 1.917.674Tüketici Kredileri1.732.229 1.732.229 1.916.630 1.916.630Taksitli Ticari Krediler36.312 36.312 1.044 1.044Takipteki Alacaklar7 115.833 115.833 167.419 167.419Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -106.901 -106.901 -157.277 -157.277ORTAKLIK YATIRIMLARI8 13.779 13.779 12.178 12.178Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)8 13.779 13.779 12.178 12.178MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 13.108 13.108 14.071 14.071MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 132.662 132.662 117.419 117.419YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER12 174.214 174.214 121.518 121.518ARA TOPLAM2.425.680 58.908 2.484.588 2.443.517 289.547 2.733.064SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.425.680 58.908 2.484.588 2.443.517 289.547 2.733.064YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 161.494 744.857 906.351 314.364 728.137 1.042.501FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 10.177 10.177 7.419 7.419İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 97.693 97.693GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 0 0 15.752 0 15.752KARŞILIKLAR16 35.905 35.905 35.010 35.010Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı16 11.053 11.053 11.980 11.980Genel Karşılıklar16 24.852 24.852 23.030 23.030CARİ VERGİ BORCU11 28.789 28.789 28.729 28.729ERTELENMİŞ VERGİ BORCU11 29.557 29.557 13.887 13.887SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 263.022 2.906 265.928 237.539 3.635 241.174ARA TOPLAM626.637 747.763 1.374.400 652.700 731.772 1.384.472SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR18 1.110.188 1.110.188 1.348.592 1.348.592Ödenmiş Sermaye18 200.000 200.000 575.000 575.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-619 -619 -619 -619Kar Yedekleri18 -25.344 -25.344 -32.186 -32.186Yasal Yedekler40.402 40.402 33.560 33.560Olağanüstü Yedekler-65.746 -65.746 -65.746 -65.746Kar veya Zarar18 913.928 913.928 785.545 785.545Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı728.703 728.703 439.098 439.098Dönem Net Kâr veya Zararı185.225 185.225 346.447 346.447Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 22.223 22.223 20.852 20.852YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.736.825 747.763 2.484.588 2.001.292 731.772 2.733.064Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR19 4.348 4.348 4.114 4.114VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR19 593.856 731.085 1.324.941 880.246 928.168 1.808.414Alım Satım Amaçlı İşlemler19 593.856 731.085 1.324.941 880.246 928.168 1.808.414Swap Alım Satım İşlemleri593.856 731.085 1.324.941 880.246 928.168 1.808.414EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI598.204 731.085 1.329.289 884.360 928.168 1.812.528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963786BIST