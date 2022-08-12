***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler18 575.000 -619 33.560 439.098 346.447 -44.894 1.348.592Yeni Bakiye18 575.000 -619 33.560 439.098 346.447 -44.894 1.348.592Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)185.225 6.369 191.594Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-375.000 -375.000Kar Dağıtımı6.842 289.605 -346.447 -4.998 -54.998Dağıtılan Temettü-50.000 -4.998 -54.998Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.842 339.605 -346.447Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -619 40.402 728.703 185.225 -43.523 1.110.188Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler18 200.000 -1.079 40.402 728.703 437.685 -35.832 1.369.879Yeni Bakiye18 200.000 -1.079 40.402 728.703 437.685 -35.832 1.369.879Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)245.592 10.435 256.027Kar Dağıtımı18 9.000 428.685 -437.685Yedeklere Aktarılan Tutarlar9.000 428.685 -437.685Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -1.079 49.402 1.157.388 245.592 -25.397 1.625.906Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ20 407.391 258.495 214.569 129.891FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0Diğer0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0Diğer0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER20 407.391 258.495 214.569 129.891Finansman Kredilerinden Alınan Faizler20 339.616 215.826 178.340 109.664Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar20 67.775 42.669 36.229 20.227KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)21 -113.485 -33.647 -64.858 -17.337Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler21 -99.714 -26.779 -55.545 -12.545Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri21 -837 -761 -418 -390İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-10.358 -5.536 -6.851 -4.062Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar21 -2.576 -571 -2.044 -340BRÜT KAR (ZARAR)293.906 224.848 149.711 112.554ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -54.688 -32.362 -29.814 -17.610Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri22 -1.056 -405 -853 -312Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri22 -247.649 -150.876 -129.452 -83.038Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-9.487 41.205 -10.408 11.594DİĞER FAALİYET GELİRLERİ23 1.546.803 739.054 636.492 277.683Bankalardan Alınan Faizler23 22.586 8.308 14.249 2.914Menkul Değerlerden Alınan Faizler23 0 0 6Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı15 10Türev Finansal İşlemler Karı23 445.389 112.935 63.062 -12Kambiyo İşlemleri Karı23 705.724 382.422 352.522 150.754Diğer23 373.089 235.389 206.649 124.021KARŞILIK GİDERLERİ24 -23.519 -24.147 -9.963 -10.826Özel Karşılıklar24 -18.712 -23.659 -7.707 -10.477Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar24 -4.807 -488 -2.256 -349Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)25 -1.162.042 -506.061 -415.916 -201.586Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar25 -364.037 -16.485 -19.770 -14.234Kambiyo İşlemleri Zararı25 -797.992 -488.945 -396.144 -186.721Diğer25 -13 -631 -2 -631NET FAALİYET KARI (ZARARI)351.755 250.051 200.205 76.865BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)-2.228 1.651 -1.856 143NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)349.527 251.702 198.349 77.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)11 -93.500 -60.108 -55.873 -25.228Cari Vergi Karşılığı11 -76.153 -45.021 -37.811 -19.526Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 -17.347 -15.087 -18.062 -5.702Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi11 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)256.027 191.594 142.476 51.780DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI256.027 191.594 142.476 51.780Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.435 6.369 6.046 2.715Ana Ortaklık Payları245.592 185.225 136.430 49.065Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı343.663 250.502Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri328.088 213.832Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-80.275 -33.547Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar20 67.775 42.669Elde Edilen Diğer Kazançlar17.858 27.461Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7 8.948 14.312Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-88.648 -76.143Ödenen Vergiler-78.738 -60.072Diğer168.655 121.990Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-554.665 123.949Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-472.938 149.133Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-28.605 -52.696Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)463 2.758Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-72.250 49.442Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18.665 -24.688Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-211.002 374.451YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller9,10 -90.640 -39.645Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-90.640 -39.645FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit8.232.711 1.727.802Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı13 -7.680.261 -1.870.389İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -54.998Kiralamaya İlişkin Ödemeler-310 -265Diğer0 -375.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit552.140 -572.850Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi14.859 6.576Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)265.357 -231.468Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 176.645 463.386Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 442.002 231.918Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)256.027 191.594 142.476 51.780DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)256.027 191.594 142.476 51.780Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 438.071 101.826 539.897 104.745 71.914 176.659GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)128 0 128 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 377.078 0 377.078 336.550 0 336.550GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 2.559.870 0 2.559.870 2.085.544 0 2.085.544Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri7 2.536.927 0 2.536.927 2.063.989 0 2.063.989Tüketici Kredileri2.331.176 0 2.331.176 1.964.006 0 1.964.006Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler205.751 0 205.751 99.983 0 99.983Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7 0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar7 105.496 0 105.496 104.469 0 104.469Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -82.553 0 -82.553 -82.914 0 -82.914ORTAKLIK YATIRIMLARI8 8.158 0 8.158 10.777 0 10.777İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)8 8.158 0 8.158 10.777 0 10.777MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 21.964 0 21.964 15.328 0 15.328MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 178.610 0 178.610 127.342 0 127.342YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 3.360 0 3.360ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER12 347.470 0 347.470 318.865 0 318.865ARA TOPLAM3.931.349 101.826 4.033.175 3.002.511 71.914 3.074.425SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.931.349 101.826 4.033.175 3.002.511 71.914 3.074.425YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 1.067.647 657.084 1.724.731 675.173 649.387 1.324.560FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 8.237 0 8.237 7.774 0 7.774İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 295.131 0 295.131 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR16 46.611 0 46.611 44.036 0 44.036Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı16 18.673 0 18.673 20.905 0 20.905Genel Karşılıklar16 27.938 0 27.938 23.131 0 23.131Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU11 40.923 0 40.923 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU11 90.865 0 90.865 73.820 0 73.820SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 200.698 73 200.771 254.352 4 254.356ARA TOPLAM1.750.112 657.157 2.407.269 1.055.155 649.391 1.704.546SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.079 0 -1.079 -1.079 0 -1.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri18 49.402 0 49.402 40.402 0 40.402Yasal Yedekler49.402 0 49.402 40.402 0 40.402Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar18 1.402.980 0 1.402.980 1.166.388 0 1.166.388Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.157.388 0 1.157.388 728.703 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR19 303.177 645.382 948.559 342.715 636.277 978.992Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler19 303.177 645.382 948.559 342.715 636.277 978.992Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri303.177 645.382 948.559 342.715 636.277 978.992Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI953.518 645.382 1.598.900 364.794 636.277 1.001.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055224BIST