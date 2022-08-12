***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
12.08.2022 19:22
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
18 575.000 -619 33.560 439.098 346.447 -44.894 1.348.592
Yeni Bakiye
18 575.000 -619 33.560 439.098 346.447 -44.894 1.348.592
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
185.225 6.369 191.594
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-375.000 -375.000
Kar Dağıtımı
6.842 289.605 -346.447 -4.998 -54.998
Dağıtılan Temettü
-50.000 -4.998 -54.998
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.842 339.605 -346.447
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -619 40.402 728.703 185.225 -43.523 1.110.188
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
18 200.000 -1.079 40.402 728.703 437.685 -35.832 1.369.879
Yeni Bakiye
18 200.000 -1.079 40.402 728.703 437.685 -35.832 1.369.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
245.592 10.435 256.027
Kar Dağıtımı
18 9.000 428.685 -437.685
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
9.000 428.685 -437.685
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -1.079 49.402 1.157.388 245.592 -25.397 1.625.906
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20 407.391 258.495 214.569 129.891
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0
Diğer
0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0
Diğer
0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
20 407.391 258.495 214.569 129.891
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
20 339.616 215.826 178.340 109.664
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
20 67.775 42.669 36.229 20.227
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -113.485 -33.647 -64.858 -17.337
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
21 -99.714 -26.779 -55.545 -12.545
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
21 -837 -761 -418 -390
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-10.358 -5.536 -6.851 -4.062
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
21 -2.576 -571 -2.044 -340
BRÜT KAR (ZARAR)
293.906 224.848 149.711 112.554
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -54.688 -32.362 -29.814 -17.610
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
22 -1.056 -405 -853 -312
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
22 -247.649 -150.876 -129.452 -83.038
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.487 41.205 -10.408 11.594
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
23 1.546.803 739.054 636.492 277.683
Bankalardan Alınan Faizler
23 22.586 8.308 14.249 2.914
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
23 0 0 6
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
15 10
Türev Finansal İşlemler Karı
23 445.389 112.935 63.062 -12
Kambiyo İşlemleri Karı
23 705.724 382.422 352.522 150.754
Diğer
23 373.089 235.389 206.649 124.021
KARŞILIK GİDERLERİ
24 -23.519 -24.147 -9.963 -10.826
Özel Karşılıklar
24 -18.712 -23.659 -7.707 -10.477
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
24 -4.807 -488 -2.256 -349
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -1.162.042 -506.061 -415.916 -201.586
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
25 -364.037 -16.485 -19.770 -14.234
Kambiyo İşlemleri Zararı
25 -797.992 -488.945 -396.144 -186.721
Diğer
25 -13 -631 -2 -631
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
351.755 250.051 200.205 76.865
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
-2.228 1.651 -1.856 143
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
349.527 251.702 198.349 77.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -93.500 -60.108 -55.873 -25.228
Cari Vergi Karşılığı
11 -76.153 -45.021 -37.811 -19.526
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -17.347 -15.087 -18.062 -5.702
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
256.027 191.594 142.476 51.780
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
256.027 191.594 142.476 51.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.435 6.369 6.046 2.715
Ana Ortaklık Payları
245.592 185.225 136.430 49.065
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
343.663 250.502
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
328.088 213.832
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-80.275 -33.547
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20 67.775 42.669
Elde Edilen Diğer Kazançlar
17.858 27.461
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 8.948 14.312
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-88.648 -76.143
Ödenen Vergiler
-78.738 -60.072
Diğer
168.655 121.990
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-554.665 123.949
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-472.938 149.133
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-28.605 -52.696
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
463 2.758
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-72.250 49.442
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.665 -24.688
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-211.002 374.451
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9,10 -90.640 -39.645
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-90.640 -39.645
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.232.711 1.727.802
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
13 -7.680.261 -1.870.389
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -54.998
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-310 -265
Diğer
0 -375.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
552.140 -572.850
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
14.859 6.576
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
265.357 -231.468
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 176.645 463.386
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 442.002 231.918
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
256.027 191.594 142.476 51.780
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
256.027 191.594 142.476 51.780
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 438.071 101.826 539.897 104.745 71.914 176.659
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
128 0 128 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 377.078 0 377.078 336.550 0 336.550
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 2.559.870 0 2.559.870 2.085.544 0 2.085.544
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
7 2.536.927 0 2.536.927 2.063.989 0 2.063.989
Tüketici Kredileri
2.331.176 0 2.331.176 1.964.006 0 1.964.006
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
205.751 0 205.751 99.983 0 99.983
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7 105.496 0 105.496 104.469 0 104.469
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -82.553 0 -82.553 -82.914 0 -82.914
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 8.158 0 8.158 10.777 0 10.777
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
8 8.158 0 8.158 10.777 0 10.777
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 21.964 0 21.964 15.328 0 15.328
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 178.610 0 178.610 127.342 0 127.342
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 3.360 0 3.360
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
12 347.470 0 347.470 318.865 0 318.865
ARA TOPLAM
3.931.349 101.826 4.033.175 3.002.511 71.914 3.074.425
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.931.349 101.826 4.033.175 3.002.511 71.914 3.074.425
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
13 1.067.647 657.084 1.724.731 675.173 649.387 1.324.560
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 8.237 0 8.237 7.774 0 7.774
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 295.131 0 295.131 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
16 46.611 0 46.611 44.036 0 44.036
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 18.673 0 18.673 20.905 0 20.905
Genel Karşılıklar
16 27.938 0 27.938 23.131 0 23.131
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
11 40.923 0 40.923 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 90.865 0 90.865 73.820 0 73.820
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 200.698 73 200.771 254.352 4 254.356
ARA TOPLAM
1.750.112 657.157 2.407.269 1.055.155 649.391 1.704.546
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.079 0 -1.079 -1.079 0 -1.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
18 49.402 0 49.402 40.402 0 40.402
Yasal Yedekler
49.402 0 49.402 40.402 0 40.402
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
18 1.402.980 0 1.402.980 1.166.388 0 1.166.388
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.157.388 0 1.157.388 728.703 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
19 303.177 645.382 948.559 342.715 636.277 978.992
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
19 303.177 645.382 948.559 342.715 636.277 978.992
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
303.177 645.382 948.559 342.715 636.277 978.992
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
953.518 645.382 1.598.900 364.794 636.277 1.001.071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055224
BIST