***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemine ait Sınırlı Denetim Raporumuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957123BIST