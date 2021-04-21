***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi05/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Tarih22/04/2021Saati10:00AdresiMeşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBULGündemToplantı gündemi ektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2021 tarihinde, şirket merkezi olan Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBUL adresinde, saat 10:00'da yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929798BIST