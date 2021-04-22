***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi05/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Tarih22/04/2021Saati10:00AdresiMeşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBULGündemToplantı gündemi ektedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan Kararlar / Görüşülen Konular ektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Nisan 2021 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.Kar dağıtım önerisi yapılmadığı için Genel Kurul'da kar dağıtımı gerçekleşmemiştir.Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930669BIST