***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
22.04.2021 22:31
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
05/04/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Tarih
22/04/2021
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Nisan 2021 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.
Kar dağıtım önerisi yapılmadığı için Genel Kurul'da kar dağıtımı gerçekleşmemiştir.
Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930669
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1459
|Açılış
|: 8,2700
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|Önceki Kapanış
|: 8,1650
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8,3697
En Düşük
8,1672
18:0510,0173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
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|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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10,0816
En Düşük
9,8213
18:05476,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,09
|Açılış
|: 476,97
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3111
|8,3250
|% 1,78
|
|Euro
|9,9925
|10,0173
|% 1,53
|
|Sterlin
|11,4792
|11,5367
|% 1,03
|
|Frank
|9,0314
|9,0858
|% 1,62
|
|Riyal
|2,2116
|2,2227
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,71
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,00
|
|B. Petrol
|65,54
|65,54
|0,22
|