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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

20.05.2021 16:39



***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
05/04/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Tarih
22/04/2021
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
20/05/2021
Açıklamalar

Şirketimizin 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936975


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SONME 35,14 3.975.885 % 9,95  
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Altın Ons 1.879 1.879 9,31  
Altın Gr. 506 506 0,08  
Cumhuriyet 3.335 3.386 22,00  
Tam 3.323 3.409 1,23  
Yarım 1.606 1.649 0,59  
Çeyrek 806 825 0,30  
Gümüş.Ons 27,85 27,89 0,14  
Gümüş Gr. 7,51 7,52 0,01  
B. Petrol 66,33 66,33 -0,32  
Seans Raporu 18:05
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