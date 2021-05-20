***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi05/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Tarih22/04/2021Saati10:00AdresiMeşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBULGündemToplantı gündemi ektedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan Kararlar / Görüşülen Konular ektedir.Genel Kurul Tescil Tarihi20/05/2021AçıklamalarŞirketimizin 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936975BIST