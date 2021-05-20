***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
20.05.2021 16:39
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
05/04/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Tarih
22/04/2021
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
20/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936975
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
18:058,3761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0364
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
18:0510,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
18:05505,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 505,85
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3718
|8,3761
|% -0,43
|
|Euro
|10,2434
|10,2514
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,8256
|11,8849
|% -0,10
|
|Frank
|9,2721
|9,3280
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2261
|2,2372
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|9,31
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,89
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,01
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,32
|