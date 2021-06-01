***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
01.06.2021 11:53
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
10/06/2021
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3- Kar dağıtımı hususunun ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 4- Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 10 Haziran 2021 günü saat 10.00'da Şirket merkezi olan Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939279
BIST
14:031.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,21
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
14:038,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0983
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
14:0310,4932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0845
|Açılış
|: 10,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
14:03525,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,47
|Açılış
|: 525,02
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:03
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,33
|61.242.767
|% 9,62
|
|YAYLA
|3,88
|60.537.370
|% 9,30
|
|MRGYO
|1,26
|13.851.533
|% -10,00
|
|METUR
|25,22
|29.190.651
|% -8,62
|
|DARDL
|19,21
|17.423.463
|% -8,44
|
|IZFAS
|6,76
|12.125.433
|% -7,78
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,74
|980.129.366
|% 1,85
|
|SASA
|35,10
|962.349.054
|% 3,54
|
|GARAN
|8,00
|630.103.643
|% -1,23
|
|PETKM
|6,36
|577.442.010
|% 2,09
|
|TUPRS
|101,00
|527.586.571
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,19
|382.206.505
|% -0,90
|
|PETKM
|6,36
|577.442.010
|% 2,09
|
|GARAN
|8,00
|630.103.643
|% -1,23
|
|THYAO
|13,74
|980.129.366
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,94
|138.121.462
|% 0,52
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6137
|8,6173
|% 1,15
|
|Euro
|10,4903
|10,4932
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,1261
|12,1870
|% 0,90
|
|Frank
|9,5099
|9,5672
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2897
|2,3012
|% 1,10
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,55
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,20
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|41,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|38,09
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|18,42
|
|Çeyrek
|839
|858
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|0,07
|
|B. Petrol
|71,05
|71,05
|0,80
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18IZFAS
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 653 adet işlem
-
14:17MRGYO
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 840, 485 adet işlem
-
14:16SUMAS
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 60.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 537 adet işlem
-
14:15XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 8, 584.00 milyon TL de
-
14:15BERA
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 23.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 747 adet işlem