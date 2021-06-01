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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

01.06.2021 11:53



***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
01/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
10/06/2021
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3- Kar dağıtımı hususunun ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 4- Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 10 Haziran 2021 günü saat 10.00'da Şirket merkezi olan Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939279


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