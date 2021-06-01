***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/06/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih10/06/2021Saati10:00AdresiMeşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBULGündem1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3- Kar dağıtımı hususunun ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 4- Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 10 Haziran 2021 günü saat 10.00'da Şirket merkezi olan Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939279BIST