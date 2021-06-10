***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.06.2021 18:05
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
10/06/2021
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL
Gündem
Gündem ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 10 Haziran 2021 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir. T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 12227 sayı numaralı yazı ile alınan izin gereği 2020 yılı karından, 1. Tertip Yasal Yedek Akçe 2.842.105,26 TL ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçe 4.000.000,00 TL ayrıldıktan sonra 50.000.000,00 TL'sının 10/06/2021 tarihinde Şirketimizin pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941788
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4303
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -0,1596
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4235
18:0510,2763
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -0,1907
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2658
18:05513,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -8,43
|Açılış
|: 513,21
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4263
|8,4303
|% -1,86
|
|Euro
|10,2694
|10,2763
|% -1,82
|
|Sterlin
|11,8977
|11,9574
|% -1,57
|
|Frank
|9,3747
|9,4311
|% -1,84
|
|Riyal
|2,2420
|2,2533
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|4,05
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-8,77
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem