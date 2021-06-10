***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/06/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih10/06/2021Saati10:00AdresiMeşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBULGündemGündem ekte sunulmuştur.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan Kararlar / Görüşülen Konular ekte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 10 Haziran 2021 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir. T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 12227 sayı numaralı yazı ile alınan izin gereği 2020 yılı karından, 1. Tertip Yasal Yedek Akçe 2.842.105,26 TL ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçe 4.000.000,00 TL ayrıldıktan sonra 50.000.000,00 TL'sının 10/06/2021 tarihinde Şirketimizin pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941788BIST