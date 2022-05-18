***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
18.05.2022 18:09
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/05/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
07/06/2022
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması 4. Yönetim kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, başta BDDK düzenlemeleri olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, TTK Madde 395 ve 396 gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 5.Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 7 Haziran 2022 günü saat 10.00'da Şirket merkezi olan Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031241
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,8594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0790
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9806
En Düşük
15,8143
18:0516,9031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2159
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9031
En Düşük
16,6727
18:05937,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,79
|Açılış
|: 937,02
|
|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8260
|15,8594
|% -0,50
|
|Euro
|16,7964
|16,9031
|% 1,29
|
|Sterlin
|19,7346
|19,8335
|% 0,71
|
|Frank
|16,2511
|16,3489
|% 1,27
|
|Riyal
|4,2088
|4,2299
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|24,88
|
|Altın Gr.
|939
|939
|8,50
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,80
|