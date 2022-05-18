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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

18.05.2022 18:09
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/05/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
07/06/2022
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması 4. Yönetim kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, başta BDDK düzenlemeleri olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, TTK Madde 395 ve 396 gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 5.Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 7 Haziran 2022 günü saat 10.00'da Şirket merkezi olan Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031241


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