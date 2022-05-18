***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/05/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih07/06/2022Saati10:00AdresiMeşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBULGündem1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması 4. Yönetim kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, başta BDDK düzenlemeleri olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, TTK Madde 395 ve 396 gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 5.Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 7 Haziran 2022 günü saat 10.00'da Şirket merkezi olan Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031241BIST