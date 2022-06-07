***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
07.06.2022 19:30
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/05/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
07/06/2022
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL
Gündem
Gündem ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 7 Haziran 2022 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.
Şirketin halihazırda mevcut yönetim kurulu üyelerinin tekrardan üç yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035533
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1902
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7789
En Düşük
16,5644
18:0518,0017
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2602
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0228
En Düşük
17,7366
18:05997,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 16,86
|Açılış
|: 997,61
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,92
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|FONET
|11,06
|33.995.099
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 1,25
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 5,48
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% -1,81
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 1,15
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% -3,04
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% -2,01
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7559
|16,7693
|% 1,18
|
|Euro
|17,9657
|18,0084
|% 1,50
|
|Sterlin
|21,0308
|21,1362
|% 1,66
|
|Frank
|17,1489
|17,2522
|% 0,93
|
|Riyal
|4,4555
|4,4779
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|9,45
|
|Altın Gr.
|998
|998
|17,01
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,20
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
-
17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940