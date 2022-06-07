***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/05/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih07/06/2022Saati10:00AdresiMeşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBULGündemGündem ekte sunulmuştur.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan Kararlar / Görüşülen Konular ekte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 7 Haziran 2022 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.Şirketin halihazırda mevcut yönetim kurulu üyelerinin tekrardan üç yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035533BIST