***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
30.06.2022 09:59
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
29/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Tarih
01/07/2022
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Temmuz 2022 tarihinde, şirket merkezi olan Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBUL adresinde, saat 10:00'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040221
BIST
13:142.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 38,23
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
13:1416,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0524
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7608
En Düşük
16,6705
13:1417,5421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5421
En Düşük
17,4341
13:14965,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,75
|Açılış
|: 965,18
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler13:12
|ISSEN
|27,88
|37.406.323
|% 8,91
|
|GESAN
|45,38
|180.687.436
|% 8,00
|
|KOZAL
|183,00
|888.679.489
|% 7,65
|
|MAKIM
|16,40
|263.356.978
|% 7,54
|
|BIOEN
|8,05
|42.277.581
|% 6,91
|
|BRMEN
|1,73
|3.953
|% -3,89
|
|UFUK
|62,20
|770.605
|% -3,86
|
|RTALB
|7,19
|86.118.830
|% -3,62
|
|GLRYH
|3,29
|24.687.805
|% -3,52
|
|COSMO
|10,55
|73.639
|% -3,48
|
|THYAO
|48,94
|3.156.377.091
|% 4,57
|
|SISE
|21,40
|955.858.207
|% -0,47
|
|KOZAL
|183,00
|888.679.489
|% 7,65
|
|EREGL
|27,18
|637.113.608
|% 0,15
|
|TUPRS
|271,20
|619.081.285
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,65
|197.425.722
|% 0,38
|
|THYAO
|48,94
|3.156.377.091
|% 4,57
|
|ODAS
|2,90
|190.344.130
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,35
|266.509.568
|% 0,46
|
|SISE
|21,40
|955.858.207
|% -0,47
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7391
|16,7593
|% 0,36
|
|Euro
|17,5225
|17,5374
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,1588
|20,2599
|% -0,54
|
|Frank
|17,4084
|17,5133
|% -0,00
|
|Riyal
|4,4522
|4,4745
|% 0,39
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-15,83
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.547
|-44,00
|
|Tam
|6.444
|6.528
|-62,00
|
|Yarım
|3.154
|3.192
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,89
|