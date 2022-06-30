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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.06.2022 09:59
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
29/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Tarih
01/07/2022
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Temmuz 2022 tarihinde, şirket merkezi olan Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBUL adresinde, saat 10:00'da yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040221


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ISSEN 27,88 37.406.323 % 8,91  
GESAN 45,38 180.687.436 % 8,00  
KOZAL 183,00 888.679.489 % 7,65  
MAKIM 16,40 263.356.978 % 7,54  
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Altın Ons 1.791 1.792 -15,83  
Altın Gr. 966 966 -3,53  
Cumhuriyet 6.449 6.547 -44,00  
Tam 6.444 6.528 -62,00  
Yarım 3.154 3.192 -30,00  
Çeyrek 1.580 1.596 -15,00  
Gümüş.Ons 19,75 19,78 -0,51  
Gümüş Gr. 10,67 10,68 -0,22  
B. Petrol 111 111 1,89  
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