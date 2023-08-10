***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.08.2023 21:24
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
08/08/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.12.2022
Tarih
10/08/2023
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Ağustos 2023 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.
Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184141
BIST