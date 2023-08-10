***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/08/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022 - 31.12.2022Tarih10/08/2023Saati10:00AdresiMeşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBULGündemToplantı gündemi ektedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan Kararlar / Görüşülen Konular ektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Ağustos 2023 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184141BIST