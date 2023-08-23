Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

23.08.2023 18:52
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
08/08/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.12.2022
Tarih
10/08/2023
Saati
10:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı - İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
23/08/2023
Açıklamalar

Şirketimizin 10 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 2023 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188810


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:287.597
Değişim :  -0,07% |  -5,00
Açılış :  7.648  
Önceki Kapanış :  7.602  
En Düşük
7.476 En Yüksek
7.873
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 54,45 6.863.437.213 % 10,00  
ONCSM 202,40 129.117.171 % 10,00  
DOKTA 74,80 30.067.506 % 10,00  
SNPAM 22,00 2.618.176 % 10,00  
QNBFL 312,70 3.919.382 % 9,99  
daha fazla
17:28 Alış Satış %  
Dolar 25,7246 25,7442 % -5,31  
Euro 27,9082 28,1292 % -4,73  
Sterlin 32,3655 32,5278 % -6,12  
Frank 29,0022 29,1769 % -5,96  
Riyal 6,8230 6,8572 % -5,56  
daha fazla
17:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.919 3,63  
Altın Gr. 1.588 1.589 -85,70  
Cumhuriyet 11.090 11.257 -418,00  
Tam 10.772 11.040 -324,00  
Yarım 5.403 5.541 -158,00  
Çeyrek 2.693 2.770 -80,00  
Gümüş.Ons 24,25 24,27 -0,05  
Gümüş Gr. 20,08 20,11 -1,16  
B. Petrol 83,28 83,28 0,07  
Seans Raporu 17:28
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru