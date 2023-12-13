***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
13.12.2023 20:20
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/12/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
13/12/2023
Saati
14:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13 Aralık 2023 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.
Şirket yönetim kurulu üye sayısının altı olarak belirlenerek, diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleriyle sınırlı olmak üzere, Sn. Şenol Kazancı ve Sn. Dr. Ali Taha Koç'un yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225635
BIST