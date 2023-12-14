***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/12/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih13/12/2023Saati14:00AdresiMeşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBULGündemToplantı gündemi ektedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan Kararlar / Görüşülen Konular ekte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13 Aralık 2023 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.Şirket yönetim kurulu üye sayısının altı olarak belirlenerek, diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleriyle sınırlı olmak üzere, Sn. Şenol Kazancı ve Sn. Dr. Ali Taha Koç'un yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225974BIST