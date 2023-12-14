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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

14.12.2023 22:24
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/12/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
13/12/2023
Saati
14:00
Adresi
Meşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13 Aralık 2023 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.
Şirket yönetim kurulu üye sayısının altı olarak belirlenerek, diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleriyle sınırlı olmak üzere, Sn. Şenol Kazancı ve Sn. Dr. Ali Taha Koç'un yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225974


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